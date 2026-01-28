Silvana Estrada ofrece un show íntimo con corazón altruista

Con el corazón en la mano y la fuerza de su voz, la cantante de origen veracruzano, Silvana Estrada, llenó en su totalidad el Teatro Metropólitan con un show que incluyó canciones de su más reciente álbum Vendrán suaves lluvias. Además, en esta velada intima compartió el trabajo social que hay en su natal Veracruz, enfocado en personas que sufrieron por alguna catástrofe natural.

Desde el inicio de su espectáculo, la intérprete dejó claro el amor y agradecimiento que siente por su público, que logró llenar en su totalidad la fecha de este martes, además de las dos restantes (28 y 29 de enero) en el Teatro Metropólitan.

Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan ı Foto: OCESA

“Estoy muy contenta de estar aquí en el Metropólitan con ustedes. Son increíbles, una de tres noches. Los amo mucho y todo esto es para ustedes”, declaró la vocalista antes de interpretar temas como “Al norte”, “Sabré olvidar” y “Un día cualquiera”, por mencionar algunas.

La cantante veracruzana, aprovechó un momento para hablar de su nuevo álbum Vendrán suaves lluvias, el cual a pesar de lanzarse apenas el año pasado consiguió ser nombrado como el tercer Mejor Disco de Habla Hispana de 2025, de acuerdo a especialistas de la revista Rolling Stones.

“Mi disco salió el año pasado y es impensable cómo lo han recibido. Pero quiero decirles algo, lo hice para ustedes, con el objetivo de que dejen de sufrir por algo”, declaró previo a la interpretación del tema “Flores”.

Además de demostrar su talento en la música, la veracruzana aprovechó el templete para mostrar su trabajo altruista en su natal Veracruz, de la mano de una asociación.

“Quiero aprovechar y decir que el año pasado, debido a un huracán, hubo muchas inundaciones en Veracruz y quisimos poner nuestro granito de arena para la población, es por eso que trabajamos con la asociación Techo, unos seres maravillosos que ayudan a todos. Gracias a ellos y ustedes claro”, declaró la intérprete.

En su concierto, Silvana Estrada demostró su talento y dominio del escenario, cualidades por las cuales actualmente es reconocida como una de las cantantes promesa que hay en México.

La veracruzana, aún tiene dos citas más pactadas en el recinto de la colonia centro, para este miércoles 28 de enero y para el jueves 29. Además, visitará diferentes ciudades de Estados Unidos para presentar su álbum, pero no sólo eso ya que también viajará a Europa para dar shows en países como España, Italia, Alemania e Inglaterra.

Su gira, Vendrán suaves lluvias inició con dos fechas sold out en la ciudad de Guadalajara.