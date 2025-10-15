La cantante mexicana Silvana Estrada tuvo su participación en Tiny Desk Concert, parte de la serie de conciertos íntimos de NPR, dentro del episodio “El Tiny” para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. El video publicado hoy ya alcanzó casi 100 mil visualizaciones y el público se pregunta quién es esta artista.

Además, Silvana fue invitada, durante el concierto de Residente en el Zócalo de la CDMX, el 6 de septiembre, a cantar el tema “Latinoamérica”.

Aquí te contamos quién es Silvana Estrada, de dónde es y lo más destacado de su trayectoria en la música.

Silvana Estrada en Tiny Desk

Durante el concierto grabado en Estados Unidos, la compositora Silvana Estrada regaló a sus fans interpretaciones de canciones como “Como un Pájaro”, “Good Luck, Good Night”, “Si Me Matan” y “El Alma Mía”, previo a su álbum Vendrán Suaves Lluvias.

Además, este miércoles a las 4:00 pm se realizó una proyección gratuita del Tiny Desk de Silvana en el Teatro Metropólitan. En el evento estuvo también Anamaria Sayre, productora del Tiny para contar a los asistentes sobre cómo fue el proceso del esperado concierto.

Pero esta no fue la primera vez que Silvana participa en Tiny Desk, pues en septiembre de 2021 tuvo una sesión que fue grabada en el taller de instrumentos de su familia, en Veracruz, un lugar que simboliza su fuerte vínculo con la música y sus orígenes.

Ese clip dura 20 minutos aproximadamente y cuenta con más de 1 millón de reproducciones, hasta este momento.

Silvana Estrada: ¿Quién es y de dónde es la cantante que triunfó en Tiny Desk?

Silvana Estrada (nacida el 15 de abril de 1997) es una compositora y cantautora mexicana. La joven artista proviene de Coatepec, Veracruz, México. Sus padres se han dedicado a la música y a la construcción de instrumentos (lutería), lo que influenció el acercamiento de Silvana al arte musical desde pequeña.

Estudió jazz en la Universidad Veracruzana en Xalapa y durante esa etapa comenzó a escribir canciones. Debido a su dificultad de componer al piano, Silvana Estrada optó por el cuatro venezolano, un instrumento que emplea con frecuencia en su música.

A lo largo de su carrera, la joven ha colaborado con artistas como Charlie Hunter, Natalia Lafourcade, Caloncho, Alex Cuba y Guitarricadelafuente, entre otros.

El trabajo de Silvana Estrada ha sido reconocido con nominaciones al Grammy, incluida una nominación en 2024 por su interpretación de la canción “Milagro y Desastre” en la categoría de Música Global.