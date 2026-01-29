¿Cómo se llama el cantante de Explosión de Iquitos y por qué se volvió tendencia?

Ella es la cantante de Explosión de Iquitos

La cantante del grupo Explosión de Iquitos se volvió tendencia y los usuarios quieren saber más sobre su vida personal y también sobre su proyecto artístico.

La mujer, quien además es influencer, cantante e impacta con su espectacular figura, sin embargo, en los últimos días se volvió tendencia internacional.

¿Por qué se volvió tendencia la cantante de Explosión?

La cantante de Explosión de Iquitos se volvió tendencia porque en redes sociales empezó a correr el rumor que se filtró un video íntimo en el que ella aparece.

Según la información, la artista sale en la grabación en situaciones comprometedoras, lo que ha desatado el interés de la gente por ver este video que supuestamente se filtró por Telegram y de ahí pasó a otras plataformas como X.

¿Quién es y cómo se llama la cantante de Explosión de Iquitos?

La cantante del grupo Explosión se llama Marilya Gonzales Pérez, es originaria de Perú y actualmente tiene 39 años de edad.

Marilya Gonzales ı Foto: IG: @marilyagp

El grupo en el que ella canta es una banda de música tropical, en la que la mujer hace la voz principal.

Marilya es famosa porque canta en diferentes proyectos, pero tras la filtración de su video la artista cobró más fama porque en sus publicaciones de redes sociales aparece presumiendo su escultural figura, en sus atuendos ajustados y diminutos con los que sale a cantar.

En el canal de YouTube de Explosión se pueden escuchar algunos de los temas musicales de la agrupación, actualmente.

El hit que Marilya Gonzales canta con Explosión se llama "Néctar de verano" y el tema fue lanzado hace dos meses y tiene más de 600 mil reproducciones en la plataforma de videos.

Se trata de un video musical en el que Marilya aparece en una fiesta en la playa bailando y cantando el tema de la agrupación conocida como “Orgullo Amazónico”.

La canción se ha vuelto una de las favoritas y se ha vuelto tendencia en las redes sociales, pues los fans hacen los trends de baile con ese tema.