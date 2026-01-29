Manoella Torres: medio siglo cantando

Con más de 50 años de trayectoria artística, Manoella Torres regresa al escenario que se ha convertido en un segundo hogar: el Teatro Metropolitan. La intérprete celebrará su carrera con una fecha única este 13 de febrero, una noche dedicada al amor, al desamor, a la amistad y a la memoria colectiva de un público que la ha acompañado generación tras generación.

La llamada mujer que nació para cantar prepara un concierto que recorrerá los momentos más significativos de su discografía, con temas que marcaron época como “Te voy a enseñar a querer”, “Herida de muerte”, “Acaríciame”, “Ahora que soy libre” y “Que me perdone tu señora”. Un repertorio construido, en buena medida, a partir del diálogo con sus seguidores. “Estuve haciendo una encuesta y preguntando qué canciones querían que cantara. Van los éxitos, por supuesto”, comparte Manoella Torres , en entrevista con La Razón, convencida de que el escenario también se construye desde la escucha.

El Dato: Manoella Torres contará con invitados sorpresa, además de interpretar por primera vez canciones de otros artistas que admira y que no pretende ser comparada.

La celebración coincide con el Día del Amor y la Amistad, un contexto que para la cantante tiene un sentido profundo. “Siempre he pensado que hay que dar un mensaje positivo, que el público se lleve una maravillosa esencia después del show”, afirma. Por ello, promete un espectáculo cuidado, emocional y con altos estándares artísticos: “Trato de dar un show que tenga calidad, eso para mí es fundamental”.

Para Manoella Torres, el escenario sigue siendo un espacio vital. “Me encanta estar en el escenario y compartirlo”, confiesa, aunque reconoce que su visión de la vida ha cambiado con los años. La familia ocupa hoy un lugar central. “Fui muy apapachada, tuve mucho amor familiar. Después de los aplausos, ya no hay más y muchas veces se siente la soledad, pero eso te hace reflexionar. Vas madurando como persona y cambian tus prioridades, dándole el valor a muchas cosas”, señala con honestidad.

Este 4 de febrero, la cantante cumplirá 54 años de carrera, una cifra que resume constancia, disciplina y una conexión intacta con su público. “Renové el don y la esencia”, dice, convencida de que su voz sigue teniendo algo que decir, por lo que prepara nueva música. Los boletos para esta noche especial ya están disponibles en taquillas del Teatro Metropólitan y a través del sistema Ticketmaster. Una cita imperdible para celebrar más de medio siglo de canciones que siguen tocando el corazón.

