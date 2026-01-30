Estos son los famosos programas del ex productor Pedro Torres

Pedro Torres dejó una huella imborrable en el entretenimiento mexicano. Tras darse a conocer este viernes 30 de enero el fallecimiento del famoso, ahora más que nunca hay que recordar los proyectos en los que participó el productor.

Y es que Pedro Torres fue uno de los productores más icónicos de Televisa y el responsable de varios éxitos para el canal, incluyendo la llegada del formato de ‘Big Brother’ que a la fecha sigue siendo un éxito de audiencia.

Se fue un GRANDE de la televisión en México. Además uno de los primeros productores que creyó en mí y con quien hice “Big Brother VIP”, “Vas o no vas” y “Mujeres Asesinas”. Vuela alto querido PEDRO TORRES. Tu legado es eterno. pic.twitter.com/HBkGbiFbRV — Héctor Sandarti (@SANDARTI) January 30, 2026

Sus producciones no solo dominaron la pantalla en su momento, pues fueron las encargadas de sentar las bases sobre la manera de hacer televisión en México, logrando adaptar formatos y apostar por un contenido de alto impacto.

Las producciones más exitosas de Pedro Torres

Big Brother

Uno de los proyectos más exitosos de la televisión mexicana que revolucionó la manera de consumir programas de telerrealidad al recluir a varias personalidades en un mismo lugar por semanas.

El show duró varias temporadas y dio momentos icónicos como el video de Yordi Rosado donde no logra otorgar los puntos necesarios a habitantes durante una nominación.

El Noticiero con Joaquín López-Dóriga

Uno de los espacios informativos más emblemáticos de Televisa estuvo bajo la producción del famoso, quien se consolidó así como un referente de la televisión nocturna.

La Jugada

El programa deportivo fue reconocido por su análisis, cobertura y permanencia durante décadas, siendo clave para millones de aficionados a través de los años.

Operación Triunfo México

El reality show mexicano marcó un parteaguas en la manera de consumir talento y competencia en TV abierta, destacando por un alto rating y por contar con personas que a la fecha son celebridades.

Fear Factor MX

Otra producción de reality show que destacó, esta vez apostando por la adrenalina y el espectáculo. De este modo, se amplió el alcance de los programas de competencia extrema en el país.

Mujeres Asesinas

La serie impactó a millones por sus historias directas y temáticas intensas, lo que la convirtió en una de las ficciones más comentadas de su tiempo, posteriormente retomada para nuevas versiones en la plataformas de ViX.

Gossip Girl Acapulco

La adaptación de la icónica serie de drama juvenil a un contexto mexicano contemporáneo generó polémica y sorpresa en los seguidores de la obra original.

Pedro Torres no solo estuvo detrás de la producción de reality shows o series dramáticas, pues también marcó a la música en español al producir videos como La Incondicional, No Sé Tú y Contigo a la Distancia de Luis Miguel; Solo de Emmanuel y Azul de Cristian Castro.