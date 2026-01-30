Él es el hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres

El productor Pedro Torres, originario de Saltillo, Coahuila, falleció este viernes 30 de enero. Además de ser un talentoso creador de televisión, el famoso de 72 años era recordado por su intenso romance con Lucía Méndez.

Fruto de esta relación, nació Pedro Antonio Torres Méndez, quien siguió los pasos de su padre y se desempeña como director y productor. Conoce a este joven talento mexicano.

Pedro Antonio nació en 1988, fruto del matrimonio entre Lucía Méndez y Pedro Torres.

La historia de amor entre Lucía y Pedro comenzó en los Estudios Universal, donde la actriz quedó cautivada por el profesionalismo del productor.

En entrevista con el programa Todo para la mujer la actriz comentó: “Lo conocí en los Estudios Universal, dirigiendo un comercial; vi cómo movía las cámaras, cómo tenía las luces, las cámaras, el catering, el sentido del humor, lo simpático que era, todo, y pensé: ‘Híjole, este de verdad que me gusta’”.

En aquel momento, Lucía acababa de terminar su romance con Luis Miguel y encontró en Pedro Torres una figura que la inspiraba. Medio año más tarde, se encontraron en la producción del video musical de la canción “Yo no sé quererte más”.

La artista, con el fin de demostrarle interés al productor, le envió una flor junto a una carta en la que insinuaba su deseo de acercarse a él más allá del plano laboral. Pedro Torres aceptó y concretaron una cita, donde, pasados de copas, concibieron a su único hijo juntos: Pedro Antonio.

Cuanto se enteraron de que esperaban al bebé, decidieron vivir juntos y tiempo después se casaron. El hijo de Lucía Méndez y Pedro Antonio es ahijado de bautizo de Juan Gabriel, tal como le demuestran las fotografías que circulan en redes sociales.

Pedro Torres, Lucía Méndez y Juan Gabriel en el bautizo de Pedro Antonio ı Foto: X @KiddysplaceMx

¿A qué se dedica actualmente Pedro Antonio, hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres?

Pedro Antonio Torres Méndez es el único hijo de Lucía Méndez y Pedro Torres, nació el 10 de octubre de 1988. Desde joven, ha seguido los pasos de sus padres en la industria del entretenimiento, donde ha trabajado como productor y director de cortometrajes, campañas publicitarias y videos musicales.

Actualmente, está casado con María José Rodríguez y tienen dos hijas, quienes son las nietas de Lucía Méndez. Pedro Antonio ha sido reconocido por su trabajo en la producción de contenido y ha colaborado con artistas como Julión Álvarez y Joe Montana, así como con empresas internacionales como Bimbo.

Además, en diciembre de 2025, recibió el Micrófono de Oro por producir Cómplices, una serie protagonizada por Lucía Méndez, Laura Flores, Maribel Guardia y Marjorie de Souza.