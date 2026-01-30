La noticia del fallecimiento de Pedro Torres conmovió al mundo del espectáculo en México esta mañana. El productor de 72 años era reconocido por ser pionero en la producción de realities como Big Brother y por su trabajo en diversas series y videos musicales.

Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por la lucha contra una enfermedad que poco a poco fue limitando sus capacidades físicas y lo obligó a alejarse del ámbito público. Te contamos de qué padecimiento se trata.

¿Qué enfermedad tenía Pedro Torres, productor que falleció?

Pedro Torres, reconocido productor mexicano, falleció este viernes 30 de enero de 2026 a los 72 años, víctima de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afectó su movilidad y capacidad de hablar.

TE RECOMENDAMOS: Lamentan su deceso Muere el productor de televisión Pedro Torres a los 72 años

Su diagnóstico fue confirmado en 2024 y marcó los últimos años de su vida, pues tuvo que alejarse del mundo del espectáculo y dedicarse de lleno a procurar su calidad de vida.

Pedro Torres ı Foto: IG ptorres

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padecía Pedro Torres?

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras, responsables de controlar los músculos voluntarios. Al dañarse estas neuronas, los pacientes pierden progresivamente la capacidad de mover brazos, piernas y de hablar o respirar.

Las causas de esta enfermedad no están claras, la mayoría de los casos son esporádicos, sin causa genética clara. Sin embargo, en un pequeño porcentaje, se asocia a mutaciones hereditarias o factores ambientales y predisposición genética.

Algunos síntomas son:

Debilidad muscular progresiva en extremidades.

Dificultad para hablar y tragar .

Espasmos y calambres musculares .

Problemas respiratorios en etapas avanzadas.

De acuerdo con la Mayo Clinic, esta enfermedad es incurable y avanza de manera progresiva. El tratamiento se centra en mejorar la calidad de vida del paciente, retrasar el deterioro y brindar apoyo respiratorio y nutricional.

¿Quién era Pedro Torres?

Pedro Torres Castilla fue un productor de televisión y cine mexicano que se convirtió en una figura clave de Televisa. Es considerado pionero por introducir el formato de Big Brother México, que revolucionó la televisión nacional.

Era famoso por producir series como Mujeres Asesinas y Gossip Girl Acapulco, así como videos musicales icónicos de artistas como Luis Miguel.

Además, estuvo casado con la actriz Lucía Méndez, con quien compartió parte de su trayectoria. Juntos tuvieron un hijo llamado Pedro Antonio Torres Méndez, quien también es productor de series y televisión.