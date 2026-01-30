¿Quiénes son todos los hijos de Pedro Torres y a qué se dedican? FOTOS

Pedro Torres fue uno de los productores de televisión más reconocidos en México, con su creatividad impulsó programas de gran éxito como lo fue Big Brother y Mujeres asesinas, además de que estuvo detrás de videos musicales de artistas como Luis Miguel y Lucía Méndez.

Tras la muerte del productor, los usuarios se interesaron en saber más sobre la vida personal del creativo, entre ellos quieres conocer a sus hijos, ya que ellos fueron los encargados de dar a conocer al mundo la triste noticia en un comunicado conjunto.

¿Quiénes son los hijos de Pedro Torres?

Los hijos de Pedro Torres son tres: Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres.

LOs tres hijos los tuvo con sus tres diferentes parejas que tuvo a lo largo de su vida.

Apolonia Torres

Apolonia Torres es su hija primogénita, a quien procreó con su primera esposa Carolina en los años 80. Ella está alejada del mundo del espectáculo y si bien tiene pasión por la fotografía se ha manejado más en el ámbito de la investigación y lo académico.

Apolonia es amante de la fotografía y en su cuenta de Instagram tiene imágenes bellas que ella misma ha capturado o de otros fotógrafos reconocidos.

Apolonia Torres y su papá Pedro Torres ı Foto: Especial

También en su cuenta presume vida personal, pues ahí publica fotos de su hijo, además también comparte imágenes del recuerdo, ya que en una ocasión publicó una imagen en la que aparece su mamá Carolina junto a la pintora Leonora Carrington.

Y el 30 de enero 2026 compartió un emotivo mensaje para despedir a su papá Pedro Torres, en el que asegura que celebra la buena vida que tuvo el productor.

Pedro Antonio

Pedro Antonio es el segundo hijo del productor que tuvo junto a la gran actriz y cantante Lucía Méndez. Nació en 1988, la actriz y cantante contó que se embarazó cuando estaba grabando la telenovela “El extraño retorno de Diana Salazar”.

Lucía Méndez con su hijo Pedro Antonio Torres ı Foto: Especial

El hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez quiso seguir los pasos de su papá como productor y se dedica a producir y dirigir cortometrajes, campañas publicitarias y videos musicales. Ha trabajado en videos musicales para artistas como Julión Álvarez, Lucía Méndez, Joe Montana y Juan Magán.

Actualmente se sabe que Pedro Antonio se casó y actualmente tiene dos hijas con su esposa María José Rodríguez.

Emilia Torres

Emilia Torres es la hija menor de Pedro Torres, nació en 1998 y actualmente tiene 28 años de edad. Ella es hija del productor y de Alexica Silveyra.

La joven mantiene su vida en privado, ya que sus redes sociales están cerradas al público en general. Sin embargo, su papá compartió fotos con ella para desearle feliz cumpleaños.