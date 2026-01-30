Muere el productor de televisión Pedro Torres a los 72 años

El productor de televisión Pedro Torres murió este viernes 30 de enero a los 72 años de edad, así se dio a conocer a través de las redes sociales.

La familia del productor emitió un comunicado conjunto para dar a conocer el lamentable fallecimiento del creativo. “Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres, quien partió el día de hoy en paz y tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos de su madre, de sus nietos, hermanos, hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento”.

Comunicado de la muerte de Pedro Torres ı Foto: Especial

En el mensaje la familia del productor agradeció los mensajes de apoyo que le han enviado tras el proceso de enfermedad del creador de programas de televisión y tras el deceso.

Asimismo, la familia señaló que el último adiós de Pedro Torres será de manera privada, pero darán a conocer la fecha y hora de la misa en memoria del productor para que asistan sus seres queridos para despedirlo.

¿Quién era Pedro Torrees?

Pedro Torres, productor y director mexicano, nació el 21 de febrero de 1953 en Saltillo, Coahuila. Creció en un entorno de trabajo y esfuerzo en su ciudad natal, donde desarrolló un interés temprano por los medios.

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y complementó su formación con estudios de cine en la London International Film School durante los años 70.

Inició su carrera en 1975 como camarógrafo en los Estudios Churubusco, pasando luego a roles de reportero, conductor y creativo en televisión y publicidad, lo que le permitió innovar en formatos visuales y narrativos.

A lo largo de su trayectoria, se consolidó como una figura clave en la evolución de la televisión mexicana, especialmente en Televisa.

Destacó por dirigir videoclips musicales de artistas internacionales como Luis Miguel, Lucía Méndez (con quien estuvo casado y tuvo un hijo, Pedro Antonio.

Su visión innovadora incluyó adaptar formatos globales con un estilo dinámico y cinematográfico, transformando la estética de la programación mexicana y marcando época en el entretenimiento.

Uno de sus logros más destacados fue introducir el reality show en México al dirigir la primera edición de Big Brother México en 2002, un fenómeno que revolucionó la televisión abierta con audiencias récord y estableció un antes y un después en el género de telerrealidad.

Además, produjo y dirigió series exitosas como la versión mexicana de Mujeres Asesinas, aclamada por abordar temas de violencia de género y reconocida por la crítica.

Pedro Torres falleció el 30 de enero de 2026 a los 72 años, tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa incurable diagnosticada en años previos.

Su legado perdura como pionero que modernizó el entretenimiento televisivo en México.