La captura de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, que ocurrió la madrugada de este 3 de enero en un operativo confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump, ha generado un sinfín de reacciones en Venezuela y en el extranjero, pues significa el regreso del intervencionismo de EU en América Latina.

Entre las voces más destacadas del mundo del espectáculo se encuentra la de la actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje lleno de emoción y esperanza, pero también de cautela ante el incierto futuro de su país.

Marjorie de Sousa celebra captura de Nicolás Maduro y expresa preocupación por Venezuela

En un video difundido a través de sus historias de Instagram a pocas horas de la captura de Nicolás Maduro, Marjorie de Sousa señaló: “Hoy Venezuela somos todos. Gracias por el cariño y el apoyo que nos están brindando, pero, sobre todo, gracias, Dios, por mover esa energía, por regalarnos nuevamente luz y ver esto que parecía imposible pero sólo no teníamos que perder la fe. Te amo Venezuela, qué felicidad”.

Las palabras de la protagonista de Hasta el fin del mundo reflejaron el alivio que millones de venezolanos sienten tras la caída del régimen chavista. Sin embargo, el futuro de Venezuela es incierto todavía y se han desatado compras de emergencia en el país.

Marjorie de Sousa, quien desde hace años reside en México, reposteó en sus historias mensajes de cuentas venezolanas y pidió a sus compatriotas mantenerse firmes en medio de la transición política.

En otras publicaciones, la actriz escribió frases como “¡Arriba mi Venezuela!” y “Dios, te pido por mi gente buena, cúbrelos”, dejando ver su preocupación por la seguridad y estabilidad de la población en este momento de vulnerabilidad.

Además, ante el bombardeo que tuvo lugar la madrugada de este sábado en la capital del país, la famosa expresó: “¡Dios es grande! Venezuela, libre. Un día llega, un 3 de enero… Todos a cuidarse". Además, expresó su deseo de regresar a su país natal: “Nos vemos pronto en Caracas”.

El gesto de Marjorie de Sousa ha sido ampliamente comentado en redes sociales. Su voz se suma a la de otros artistas venezolanos como La Divaza, Ricardo Montaner, Carlos Baute, Sheryl Rubio, entre otros, que se han unido para celebrar la captura del presidente Nicolás Maduro.

Para miles de exiliados, la aprehensión del mandatario los coloca más cerca de regresar a Venezuela, tal como lo han expresado en varias ocasiones.