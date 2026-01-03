Conductora de noticias llora en vivo al informar la captura de Nicolás Maduro | VIDEO

La madrugada de este sábado 3 de enero se convirtió en un momento histórico, pues cambiará el rumbo de Venezuela y de los países latinoamericanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro quien, junto a su esposa, fue retirado del país en una operación intervencionista realizada por fuerzas militares estadounidenses.

La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales y generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, sociales y de entretenimiento.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en el programa de noticias transmitido por la cadena Univisión. Durante la emisión en vivo, la periodista venezolana Elyangelica González no pudo contener las lágrimas al dar la información. Así se vivió el momento.

Famosa conductora de noticias llora EN VIVO al informar la captura de Nicolás Maduro | VIDEO

Visiblemente conmovida, la conductora de noticias venezolana Elyangelica González confesó a su compañero de Univisión que el cuerpo le temblaba y que no encontraba palabras para expresar lo que sentía en ese instante.

“Si esa información leída por ti, que definitivamente a todos los venezolanos... te puedo hablar por mí, estoy en este momento... el cuerpo me tiembla por lo que está pasando”, dijo la periodista en la transmisión de esta mañana.

“No sé qué decir”, alcanzó a pronunciar Elyangelica González antes de romper en llanto frente a las cámaras. Su compañero le tomó la mano para reconfortarla y le dijo: “Está bien, quería que lo dijeras primero, quería que Elyangelica, como todos los venezolanos que nos acompañan acá, tuvieran esa reacción".

Este gesto rápidamente se volvió viral debido a la emotividad del momento, pues, según recordaron algunos usuarios, la conductora fue violentada por el gobierno de Nicolás Maduro mientras trabajaba en Venevisión.

Algunos comentarios y reacciones en redes sociales como Instagram fueron:

“ Jamás olvidaré el día, en que la guardia nacional humilló y golpeó en una transmisión en vivo para Venevisión a Elyangelica. Fue un sentimiento de impotencia, arrechera y frustración colectiva. Dios te bendiga siempre”.

“Sensación de todos los venezolanos en este momento“.

“Me encanta que sea ella de las primeras en dar esa noticia. Venezuela estamos con ustedes“.

La captura de Nicolás Maduro, quien fuera presidente de Venezuela, ha generado diversas respuestas. Líderes opositores como María Corina Machado aseguraron que “estamos listos para tomar el poder”, aunque Donald Trump de manera preliminar nombró a Marco Rubio como mandatario.

Mientras tanto, la ciudadanía venezolana y diversas personas exiliadas celebraban en las calles con banderas y consignas de libertad.

Sin embargo, los analistas políticos advierten que la situación abre un escenario complejo en términos de gobernabilidad y relaciones internacionales, pues la intervención directa e ilegal de Estados Unidos a Venezuela plantea muchas interrogantes sobre la soberanía y el rumbo político del país, así como del resto de América Latina.