Este viernes murió el productor mexicano Pedro Torres, a los 72 años. En redes sociales usuarios lo han recordado por ser la mente detrás de Big Brother México y Mujeres Asesinas.

Sin embargo, también ha resurgido el interés por su relación y matrimonio con la actriz Lucía Méndez, conocida como la Diva de las Telenovelas, uno de los romances más sonados de finales de los 80.

Así fue la boda de Lucía Méndez y Pedro Torres

Lucía Méndez y Pedro Torres se conocieron luego de que la actriz terminara su polémico romance con Luis Miguel, cuando era protagonista de la telenovela Amor de nadie.

En el programa Todo para la mujer, la también cantante narró que trabajaron juntos en el videoclip de la canción “Yo no sé quererte más” y que a ella ya le gustaba el productor. Para demostrar su interés en él, la intérprete le envió a Torres una flor y una carta, donde le pedía conocerlo fuera del ámbito profesional.

Lucía Méndez comentó que acordaron una cita y “Agarramos la jarra y claro, sucedió el delicioso”, dijo. Esa noche concibieron a su hijo y unos meses después decidieron casarse.

Finalmente, Lucía Méndez y Pedro Torres contrajeron matrimonio en 1988, en una ceremonia que atrajo la atención de los medios y de toda la comunidad artística. El enlace fue considerado un evento de alto perfil, pues contó con la presencia de invitados de la farándula y un despliegue que reflejaba el glamur de la época.

Ese mismo año nació su único hijo en común, Pedro Antonio Torres Méndez, quien se convirtió en el centro de la vida de ambos. La boda simbolizó la unión de dos figuras que, desde distintos ámbitos, habían conquistado al público mexicano.

Pedro Torres y Lucía Méndez ı Foto: IG lm_una_estrella_por_siempre

Dos años después... el divorcio de Lucía Méndez y Pedro Torres

A pesar del amor y lo público de su matrimonio, la relación entre Lucía Méndez y Pedro Torres enfrentó dificultades que llevaron a la pareja a separarse pocos años después.

El divorcio se concretó hacia 1990, tras aproximadamente dos años de matrimonio. Sin embargo, tanto Méndez como Torres mantuvieron una relación respetuosa y cercana, enfocada en la crianza de su hijo.

En varias entrevistas la actriz siempre dejó en claro que mantuvo su cariño y admiración por el productor.

Lucía Méndez publica emotivo mensaje dedicado a Pedro Torres

Tras la muerte de Pedro Torres, la actriz de Colorina compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje de despedida para su exesposo y padre de su hijo.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas", escribió Lucía Méndez, junto a una foto del productor y otra donde aparecen ambos con su hijo.