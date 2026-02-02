Así fueron los primeros Grammy en los que participó Cher

Cher recibió el Lifetime Achievement Award por su trayectoria en la industria musical este domingo 1 de febrero en los Grammy 2026, tras décadas de trayectoria. Su participación en los premios de la Academia de la Grabación desató curiosidad en el público.

Y es que con 79 años de edad, Cher es una de las grandes estrellas de la música al inglés y muchos se han preguntado cómo fueron los primeros premios Grammy a los que acudió la celebridad o en los que quedó nominada marcando el inicio de una amplia trayectoria en esta celebración.

¿Qué edad tiene Cher? ı Foto: AP

Así fueron los primeros Grammy de Cher

La primera vez en que la famosa quedó nominada fue en la edición novena de los premios en el año 1966 como parte del dúo Sonny & Cher. De este modo fue nominada como Mejor Artista Nuevo y de manera adicional, a Mejor Grabación Rock & Roll del Año por ‘I Got You Babe’

Según el sitio oficial de los premios, esta edición "reflejó cierta armonía entre el pasado, el presente y el futuro de la música“, donde Frank Sinatra ganó Álbum del Año por Sinatra: A Man and His Music, mientras que Canción del Año lo ganaron John Lennon y Paul McCartney por “Michelle”.

El look más recordado de Cher en la historia de los Grammy fue en 1974 y hasta la fecha es recordado. La mujer asistió toda vestida de blanco, luciendo su figura y su espectacular cabello largo y lacio de color negro.

Con una sombra de ojos clara y pestañas kilométricas, la famosa sorprendió al resto en la alfombra roja aquel año al aparecer con un conjunto de tres piezas bastante revelador. Se trataba de un top corto con una mariposa en el centro a juego con su tocado que dejaba ver su abdomen plano. A juego llevaba una falda con corte v a la altura de la cadera, así como una ligera bata blanca transparente y accesorios blancos.

Cabe mencionar que Cher no ganó su primer Grammy sino hasta el año 2000, cuando obtuvo el premio a Mejor Grabación Dance por la canción “Believe”, que a la fecha es icónica. Este 2026 fue reconocida por la Academia con el premio a la Trayectoria.