Chappell Roan, edad y altura de la cantante

Chappell Roan es uno de los jóvenes talentos en la música que desde su primera aparición han causado furor con una personalidad fuerte y atuendos que causan impacto a donde quiera que vaya.

Ya en la temporada de premios en 2025, Chappell Roan había causado sensación con looks llamativos y maquillajes cargados, pero esta vez en los Grammy 2026 impresionó a todos con un vestido vino en una tela semitransparente y un diseño bastante peculiar.

Chappell Roan arrives en los Grammy 2026 ı Foto: AP

La famosa apareció vestida primero luciendo una ligera capa del mismo color de su vestido. Sin embargo, después de unos momentos en la alfombra roja se quitó la capa y mostró un vestido sujetado desde el área del pezón y que enmarcaba su silueta sin ajustarse del todo.

Edad y altura de Chappell Roan

Kayleigh Rose Amstutz, nombre real de la celebridad, nació el 19 de febrero de 1998, por lo que tiene 27 años de edad. Su música está inspirada en el synth pop de los años 80 y éxitos pop de principios de los años 2000.

De acuerdo con lo registrado, se dice que la artista tiene una altura de 1.57 metros (5 pies y 2 pulgadas), aunque otras fuentes aseguran que es más alta.

Si bien la famosa lanzó su primer sencillo ‘Good Hurt’ el 3 de agosto de 2017, el 22 de septiembre de 2017, lanzó un EP titulado School Nights a través de Atlantic Records.

En 2020 lanzó el sencillo ‘Pink Pony Club’, el cual alcanzó un éxito importante, pero el éxito no fue lo suficientemente rentable para Atlantic, quien dejó a Roan del sello en 2020. Su pareja de cuatro años rompió con ella la misma semana, y pasó los siguientes dos años trabajando como asistente de producción, así como barman y niñera para mantenerse.

En 2022, Roan regresó a Los Ángeles para seguir trabajando en su música de manera independiente antes de obtener un contrato con Sony y en marzo de dicho año.

Fue en 2024 que su carrera musical estalló, donde se hicieron tendencia canciones de la famosa como ‘Good Luck Babe’, ‘Red Wine Supernova’, ‘Pink Pony Club’ y más. Fue en los Grammy 2025 que ganó el premio a Mejor Nueva Artista.