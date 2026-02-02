¿Chappell Roan tiene pareja? Esto se sabe sobre su orientación y vida privada

Chappell Roan es una de las cantantes pop más reconocidas de la actualidad, quien ha conquistado los charts de popularidad con canciones como ‘Pink Pony Club’, ‘Red Wine Supernova’ o ‘The Subway’, su más reciente sencillo.

Mucho se ha comentado sobre la orientación sexual de Chappell Roan, así como si la famosa tiene alguna pareja en la actualidad o sigue soltera. A continuación, te contamos más detalles sobre la famosa cantante americana.

Chappell Roan arrives en los Grammy 2026 ı Foto: AP

¿Chappell Roan tiene pareja?

Hasta ahora, la cantante americana no ha dado información sobre alguna posible pareja actual, ya que prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras.

Su última relación conocida terminó en el año 2020, cuando dejó su primer sello musical y en la misma semana, su pareja de cuatro años decidió romper con ella. Después de eso, la artista pasó los siguientes dos años trabajando como asistente de producción, así como barman y niñera para mantenerse.

Aunque han habido algunas personalidades que han mostrado interés en ella como la actriz Sasha Calle, hasta ahora no se sabe con certeza si tiene pareja y de ser así, de quién se trata.

Sexualidad de Chappell Roan

Chappell Roan se identifica abiertamente como lesbiana, como confirmó en 2024 cuando habló en un concierto de manera abierta sobre su experiencia queer, como se muestra en canciones como ‘Picture You’ o ‘Good Luck Babe’.

Aunque años atrás la famosa sí tuvo relaciones con hombres, perdió el interés en el género masculino y decidió abrirse a las mujeres para encontrar ahí su verdadera orientación sexual.