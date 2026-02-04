Este 2026 la televisión mexicana suma un nuevo título a su catálogo de producciones con Hermanas, un amor compartido, una historia que combina dramas familiares, secretos y emociones intensas que seguro te mantendrán al filo del asiento.

El elenco está encabezado por Danna García, Adriana Louvier, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui, quienes destacan por sus intensas interpretaciones. Estas estrellas están dirigidas por Silvia Cano, creadora de la exitosa historia Regalo de Amor, por lo que este nuevo proyecto promete ser inolvidable.

Desde el estreno de Hermanas, un amor compartido, el pasado 2 de febrero, millones de televidentes de México y Estados Unidos quedaron atrapados en este drama. Si aún no la has visto y te interesa conocer el elenco de la telenovela, descúbrelo en La Razón de México.

Hermanas, un amor compartido: Elenco de la telenovela

Danna García como Rebeca.

Adriana Louvier como Mónica.

Osvaldo Benavides como Alonso.

Juan Martín Jáuregui como Camilo.

Michelle Pellicer como Aura.

Guillermo García Cantú, Eugenia Cauduro, Jesús Ochoa y Juan Carlos Barreto en papeles secundarios, pero clave para el desarrollo de la historia.

También se suman jóvenes talentos como Sebastián Poza Villanueva, Daniel Gama, Mavi Navarro y Ana Tena. Y se añaden las participaciones especiales de Margarita Magaña y Diana Bracho, esta última regresa a las telenovelas tras superar algunos problemas de salud.

La producción de Hermanas, un amor compartido, inició grabaciones en agosto de 2025 en locaciones de la Ciudad de México como el Kiosco Morisco de Santa María La Ribera, y cuenta con la dirección de Silvia Cano, quien destacó en entrevistas para Televisa Univisión que el proyecto busca renovar el género con una narrativa más cercana a las audiencias actuales.

El tema principal de la telenovela es “Almas”, fue compuesto por José Luis Ortega Castro y Carlos Rivera, e interpretado por el propio cantante de Tlaxcala, lo que aporta a la historia un sello musical distintivo.

¿De qué trata Hermanas, un amor compartido?

La trama de Hermanas, un amor compartido se centra en Rebeca y Mónica, dos hermanas cuya relación, aparentemente indestructible, se ve sacudida por un secreto doloroso del pasado.

En medio de este torbellino se encuentra Aura, una joven de 18 años. Aunque es hija biológica de Rebeca, un episodio oscuro llevó a que su madre pasara varios años en prisión, dejando a Mónica como responsable de su crianza.

Con la reciente libertad de Rebeca y su firme decisión de recuperar el lugar que le corresponde como “madre”, surge el dilema: ¿quién tiene mayor derecho sobre Aura, la madre que le dio la vida o la hermana que la cuidó día tras día?

Las hermanas Olmos se disputan el amor, en este caso, de su hija. La telenovela está inspirada en la serie turca Ağlama Anne.

¿Dónde ver Hermanas, un amor compartido?

En Estados Unidos Hermanas, un amor compartido, se lanzó el 16 de enero de 2026 a través de Vix Premium, donde se publican cinco capítulos semanales.

En México, puedes ver la novela desde el 2 de febrero en el canal Las Estrellas, en el horario estelar de las 8:30 pm, en sustitución de Papás por Siempre. Otra opción es la transmisión en vivo, sólo debes acceder al portal oficial de Las Estrellas en la sección EN VIVO, utilizando una cuenta de Izzi.