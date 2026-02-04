Hospitalizan de emergencia al actor Channing Tatum ¿Qué le pasó?

El actor Channing Tatum, conocido por su papel en la película Magic Mike, fue hospitalizado y operado de emergencia, tras sufrir una fuerte lesión, así lo dio a conocer el mismo histrión a través de sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el actor de “Votos de amor” publicó una foto en la que aparece en el hospital con una bata y con una prenda en la cabeza.

La imagen es en blanco y negro y el actor la acompañó de la siguiente frase: "Sólo otro día. Otro desafío. Este va a ser difícil. Pero lo que sea. Vamos a entrar“.

Los fans del histrión inmediatamente se preocuparan de la salud de él y le dejaron muchos mensajes para desearle una pronta recuperación para que vuelva a bailar pronto.

¿Qué le pasó a Channing Tatum que fue hospitalizado?

El actor Channing Tatum fue hospitalizado y operado del hombro, él tenía la extremidad separada y se sometió a una cirugía para ello.

La estrella de “Step up: camino a la fama” publicó unas imágenes en sus historias de Instagram en las que mostró las radiografías de cómo tenía el hombro separado.

A Channing Tatum lo operaron porque tenía el hombro separado ı Foto: Especial

Posteriormente en otra fotografía compartió cómo le quedó el hombro tras haberse sometido a la cirugía, pues en la radiografía se le puede ver que le colocaron un clavo en la extremidad.

Channing Tatum comparte cómo le quedó el hombro tras la cirugía ı Foto: Especial

El actor aseguró que va a ser difícil su recuperación, pero en su mensaje afirma que él está listo para enfrentarse a este nuevo reto.

Channing Tatum es uno de los actores más queridos, que tiene un gran atractivo y que se dio a conocer más tras el estreno de la cinta Magic Mike, sin embargo, tiene decenas de películas reconocidas en Hollywood, en donde ha compartido créditos con grandes actores, actrices y hasta directores reconocidos como Tarantino, quien lo dirigió en la cinta de “Los 8 mas odiados”.