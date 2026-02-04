Mariana Ochoa y Jorge Guevara reescriben el pop romántico

Con la energía de un estreno que mira hacia el corazón de sus fans y la nostalgia de más de dos décadas de historia musical, Mariana Ochoa y Jorge Guevara presentan “Dos Enamorados”, un sencillo que ya se posiciona como uno de los lanzamientos más comentados de este inicio de 2026.
La canción, publicada el 28 de enero, llega para revitalizar un tema que Guevara compuso hace años, pero que hoy cobra nueva vida con la voz y presencia de la exintegrante de OV7. “Me siento muy honrada porque es una obra de Jorge y producción, y ahora yo soy la invitada”, dijo Mariana Ochoa con entusiasmo a La Razón, recordando que “fue hace 20 años que se hizo esta canción con Dulce María, y Jorge está regresando estos temas, por lo que me siento muy honrada de ser la primera en esta etapa”, explicó la cantante.
- El dato: LA EX OV7 está lanzando un sencillo alterno llamado “Te vuelvo a elegir”. Además de iniciar una gira de conciertos por varias ciudades del país.
Guevara, compositor y productor del proyecto, describió “Dos Enamorados” como “parte de una generación”. Asegura que la canción fue concebida originalmente para un público pop y que al revisitarla con Ochoa encontró en su voz la combinación perfecta: “Cuando la quise hacer como yo la compuse originalmente, pensé en Mariana que es una representante del pop mexicano de forma muy digna… y bueno, aparte es una niña muy talentosa, me encantó su voz en esta ocasión, está hecha para ella y el resultado ha sido fabuloso”.
NRM Originals, plataforma que apuesta por documentales
La respuesta del público ha superado las expectativas del propio Guevara. “Esta canción ha superado mis tres sencillos del año pasado juntos en tres días”, afirmó, destacando la rápida acogida digital de la canción, y el movimiento que ha generado entre oyentes de distintas edades.
Para Mariana Ochoa, participar en este proyecto significó una sorpresa y un honor. “Me sentí muy feliz que pensara en mí… y cuando Jorge me invitó a tocar este tema, no lo dudé”, relató, evocando que precisamente cuando OV7 hizo una pausa y RBD se encontraba en gira, este tema cobraba fuerza para una generación entera. “Dos Enamorados” no sólo evoca recuerdos, también establece un nuevo puente entre fans clásicos y nuevas audiencias.
Además de este sencillo, Ochoa vive un momento de doble estreno en su carrera: “Estoy estrenando una canción que le compuse a mi pareja actual… ‘Te vuelvo a elegir’”, compartió, reflejando cómo su proceso creativo ha evolucionado hacia historias más personales y maduras. En su agenda también hay fechas confirmadas: el 25 de abril en Mérida, 19 de junio en Guadalajara y 17 de octubre en La Maraka, CDMX, donde presentará su música en vivo con una mezcla de propuestas nuevas y su legado artístico.
Por su parte, Guevara ha hablado de un movimiento creativo más amplio: “Estoy empezando a grabar canciones que me han grabado otros artistas… estoy recaudando esas rolas de mi autoría”, comentó, mencionando proyectos con artistas como Mijares y Elefante, además de futuras colaboraciones con Pablito Ruiz y otra artista sorpresa.
En cuanto a las tendencias musicales, opinó que el proceso creativo urbano ha cambiado: “Como compositor no entiendo cómo para un tema urbano son 8 compositores. Creo que una parte del romanticismo del pop se ha diluido en lo urbano”, concluye.