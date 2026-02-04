NRM Originals, plataforma que apuesta por documentales

EL LANZAMIENTO de la serie documental El Último Maestro marca el nacimiento de una plataforma streaming con vocación cultural; la casa productora de NRM Comunicaciones busca impulsar historias que transformen la conciencia colectiva.

El estreno de El Último Maestro significó el arranque oficial de nrmoriginals.com, una plataforma de streaming de acceso libre enfocada en contenidos documentales con impacto social y cultural. Concebida como un espacio abierto a la colaboración, la plataforma presentó su ópera prima como una declaración de principios: usar el audiovisual como una herramienta para provocar reflexión y generar un cambio en la forma en que las personas se relacionan con su origen, su entorno y su comunidad.

La serie, guiada por la voz del sacerdote maya Luis Nah, propone un diálogo entre la cosmovisión ancestral y el presente. A lo largo de seis capítulos se abordan temas como la espiritualidad, la concepción del tiempo, el equilibrio con la naturaleza y el conocimiento astronómico, filmados en escenarios naturales de la Riviera Maya y zonas arqueológicas como Calakmul y Toniná.El proyecto construye una experiencia sensorial que busca revalorar el conocimiento ancestral en clave contemporánea.

Para Javier González, director de NRM Originals y productor del documental, este trabajo representa el inicio de una causa más amplia. “El Último Maestro es la ópera prima de NRM Originals y tiene como finalidad generar contenidos que hagan un cambio en el pensamiento de las personas”, afirma a La Razón. “Aunque NRM cuenta con una larga trayectoria como empresa radiodifusora, desde hace años existía la inquietud de crear una organización con un mensaje positivo para la sociedad, enfocada en temas de equidad, igualdad e inclusión”, agrega.

El encuentro con Luis Nah fue el detonante del proyecto. González destaca que se trata de una figura reconocida, invitada a distintos espacios y festivales, cuya voz conecta la tradición oral con el presente. “Este proyecto fue el pretexto ideal para consolidar una estructura que pudiera apoyar distintas causas sociales, siempre desde una visión comunitaria”, subraya.

“La plataforma funciona bajo un modelo de acceso gratuito, con suscripción libre y apertura a colaboraciones. Estamos buscando aliados: empresas, organizaciones e instituciones que quieran co-crear con nosotros”, explica González. Entre las ideas que ya se desarrollan se encuentran documentales como La silla vacía, La reinserción y El sargazo, algunos en alianza con el sector privado y organismos sociales.

El impacto social es uno de los ejes centrales de la propuesta. “El contenido puede ser utilizado como material didáctico por instituciones culturales o educativas. La primera exhibición de El Último Maestro se realizó en una comunidad indígena, con una respuesta directa de la población local, reforzando el sentido social del proyecto. La producción estuvo a cargo de Alebrije Films junto con NRM Originals, que aportó el diseño sonoro y la producción ejecutiva, con la mira puesta en ampliar el catálogo y sumar más voces a esta conversación”, concluyó.