La familia Fernández celebró con gran alegría la llegada de la quinta hija de Vicente Fernández Jr., fruto de su matrimonio con Mariana González.

El nacimiento tuvo lugar el viernes 6 de febrero, según con lo compartido en redes sociales por los orgullosos padres, quienes mostraron las primeras imágenes de la bebé en el hospital.

La noticia generó una ola de felicitaciones y mensajes de cariño hacia la pareja de parte de figuras de la música como Pablo Montero y Alejandro Fernández.

Nace la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González, así fue el emotivo anuncio

El anuncio del nacimiento de la hija de Vicente Fernández Jr. y Mariana González se realizó a través de las cuentas oficiales de redes sociales de ambos.

El hijo mayor del Charro de Huentitán compartió una fotografía en sus historias de Instagram donde aparece vestido con bata de quirófano color azul, guantes y cubrebocas, mientras sostiene la mano de su hija recién nacida.

La influencer conocida como la Kardashian mexicana, también publicó imágenes y mensajes llenos de emoción, así como las felicitaciones del cantante Pablo Montero y Alejandro Fernández. Entre estas fotos resalta una en la que la famosa está recostada en una cama de hospital, a su lado se encuentra su marido y la doctora que atendió su parto.

Las tiernas imágenes ya le dieron la vuelta al mundo, pues se han difundido de inmediato en Internet.

Mariana González y Vicente Fernández Jr anuncian el nacimiento de su bebé ı Foto: Captura de pantalla IG marianagp01

¿Cuántos hijos tiene Vicente Fernández Jr.?

Con el nacimiento de esta bebé, Vicente Fernández Jr., de 62 años, suma cinco hijos en total. Esta es la primera hija que tiene con Mariana González, de 42 años.

Los cuatro anteriores son fruto de su matrimonio con Sissi Penichet. Sus nombres son Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

¿Cuándo se casaron Mariana y Vicente Fernández Jr.?

Vicente Fernández Jr. y Mariana González contrajeron matrimonio en noviembre de 2023, en una ceremonia que reunió a sus familiares y amigos cercanos. La boda se realizó en Zapopan, Jalisco, y destacó por ser muy lujosa.

“Pesa 27 kilos este vestido; en total usaré tres vestidos, la verdad viene después uno muy bonito, pero también viene muy cargado, y es pesado, de 20 kilos, entonces dije, el tercero que sea algo muy ligero para poder perrear, y que esté cómodo”, dijo en ese momento la llamada Kardashian mexicana sobre la prenda.

Este es el cuarto matrimonio del hijo del Charro de Huentitán; antes estuvo casado con Karina Ortegón, Sissi Penichet y Mara Patricia Castañeda.