Entre décadas y países: Así funciona Le Jukebox, la máquina del tiempo musical de Radiooooo

“La música es una experiencia colectiva y en la actualidad, la gente tiene experiencias cada vez más individuales con ella”, señaló Matthieu Gazier, CEO de Radiooooo en entrevista para La Razón al hablar sobre el motivo detrás de Le Jukebox, una rocola con la que se busca marcar la diferencia y volver a cuando escuchar canciones estaba relacionado con compartir entre amigos.

Radiooooo es una plataforma web y aplicación francesa colaborativa que se autodefine como una “máquina del tiempo musical” que el pasado 7 de febrero durante la Art Week 2026 en México presentó Le Jukebox, una rocola que transforma su idea digital a lo tangible en la que puedes escuchar música que va desde el 1900, hasta el posible sonido de las canciones en el 2070.

A pesar de que muchos podrían llamar este proyecto como algo “anticuado”, Gazier apuntó que todo es cíclico y agregó: “A la gente le gusta la música, es tan simple como eso, así que cuando llegas a está máquina solo eliges el país de tus abuelos, de tus amigos, con la que sueñas y eliges una década. Y de pronto, estás en un nuevo espacio”, señaló, “así es como descubres música”.

El parisino también habló de la importancia que tiene la participación de todos los consumidores de la app y sitio web en lo más esencial de la misma, su catálogo, el cual “ha sido constituido por contribuyentes alrededor del mundo”, por lo que no hay participación de disqueras en el proyecto. “Recibimos la música de cualquier tipo de usuario y nos llegan cientos de canciones cada día. Escuchamos todas las canciones y decidimos cuál es la mejor que deseamos mantener como un regalo para el mundo. Esa es nuestra biblioteca”, compartió.

Uno de los elementos más curiosos del proyecto es el botón del año 2070, donde se reúnen canciones de diversos artistas y que según Matthieu, fue una especie de respuesta a la Inteligencia Artificial: “Sabemos que la IA está en auge en todo el mundo y hablan de su impacto en la cultura y en todo. Decidimos pedirles a nuestros amigos, artistas de todo el mundo, que imaginaran cómo será la música en 2070. El resultado es una colección de 30 canciones. Nos dan música gratis y dicen ‘así es como creemos que será’”.

¿Cómo funciona Le Jukebox?

Por su parte, el cofundador de la app, Benjamin Moreau, compartió que el diseño de Le Jukebox fue inspirado en las rockolas de los años 50’s, 60’s y 70’s. “Son un objeto que ha desaparecido con el tiempo. No sé por qué, es simpático, social con el que podías jugar con tus amigos y discutir sobre música”, comentó a La Razón.

La máquina que fue ensamblada en México y es la primera de una serie artística de ocho que serán vendidas con el mismo diseño, Le Jukebox luce un acabado amaderado con una pantalla táctil en la parte superior que te permite explorar el mundo entero hasta encontrar un país del que quieras escuchar música.

Hay tres botones principales para elegir si quieres escuchar música lenta, rápida o extraña y abajo hay botones para seleccionar la década de tu preferencia. Además, al costado inferior derecho una pequeña pantalla muestra qué canción y artista están sonando, por si quieres tomar nota. Las canciones que aparecen son aleatorias, pero están basadas en tus anteriores elecciones, por lo que también es una manera de conocer nueva música.

Si bien actualmente Le Jukebox es una máquina principalmente de colección, Matthieu Gazier se mantiene entusiasta ante la posibilidad de expandir el proyecto para que encontremos una en diferentes espacios: “Puede estar en museos, bares, restaurantes, festivales, hoteles... en todas partes, antes había máquinas de discos por todas partes. Ahora mismo estamos empezando con el arte y el diseño. Pero creo que también es algo que necesita compartirse con el mundo”, aseguró.