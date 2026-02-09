Concert Week 2026: Estos son los conciertos de artistas al 2x1

La Concert Week está de regreso y con ello, fans de la música en vivo pueden disfrutar de una de las promociones más atractivas de todo el año, donde Ticketmaster ofrecerá algunos de sus mejores conciertos al 2x1.
¿Qué conciertos participan en la Concert Week 2026?
Este año, el cartel de eventos participantes en la Concert Week son diversos y abarcan géneros de todo tipo. Estos son los artistas cuyos conciertos están disponibles para ver al 2x1:
- Alex G
- La Garfield & María Centeno
- La Mosca y Kapanga
- La Santa Cecilia
- Lany
- Lee Dong Wook
- Los Ángeles Azules
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Petitfellas
- Los Tigres del Norte
- Love Of Lesbian
- Mafalda Cardenal
- Majo Rivas
- Marco Antonio Solís
- Matisse
- Mei Semones
- Meme del Real
- Mi Amigo Invencible
- Midnight Til Morning
- Miguel Bosé
- Miguel Mateos
- Mijares Sinfónico
- Mon Laferte
- Nasa Histoires
- Panteón Rococó
- Raphael
- Royel Otis
- Shine
- Six Sex
- Soda Stereo
- Vilma Palma e Vampiros
- Vive Latino 2026
- Wolf Alice
- Yami Safdie
- Yeri Mua
- Yung Beef
- Batalla de Campeones
- Belle & Sebastian
- Bersuit
- Bhavi
- Café Quijano
- Camilo Séptimo
- Carolina Durante
- Carolina Ross
- Cris MJ
- Dani Martin
- Disidente
- El Gran Silencio
- Eladio Carrión
- Eliades Ochoa
- Esteman & Daniela Spalla
- FKA Twigs
- Guillotina
- Hermanos Gutiérrez
- Ichiko Aoba
- J Balvin
- Jason Mraz
- Javier Corcobado
- Javiera Mena
- Julieta Venegas
- Jumbo
- Kadavar
- Kany García
- Kaydy Cain
- Kikou
Cabe mencionar que durante la semana se liberan algunos conciertos más y se agotan otros, por lo que es importante que estés atento a los cambios para que no se te pase tu preferido.
¿Cómo comprar boletos para el Concert Week 2026?
Para obtener la promoción 2x1 del Concert Week, deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa al apartado del Concert Week en Ticketmaster.
- Elige tu concierto favorito de la lista de eventos participantes.
- Elige tus lugares con la promoción.
- Paga con tu tarjeta Banamex.
Para la promoción, la compra mínima es de 2 boletos y el máximo es de 8 entradas. Considera que solo tienes desde el 4 hasta el 8 de de septiembre para aprovechar la promoción.
El horario de compra de las 9:00 am a las 23:59 del 8 de septiembre 2025 y cabe mencionar que es válido únicamente en compras en línea y en eventos participantes de la promoción.
Para diferir el costo de tus boletos a 3 meses, debes gastar un mínimo de 3 mil pesos en Ticketmaster, pues de lo contrario, deberás realizar el pago a la revolvente o de contado.
¡No dejes tus compras en la Concert Week para el último momento! Se espera que tenga una alta demanda y puede ser que si tardas en comprar, ya no alcances tus boletos, que son de disponibilidad limitada.