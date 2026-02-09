Concert Week 2026: Estos son los conciertos de artistas al 2x1

La Concert Week está de regreso y con ello, fans de la música en vivo pueden disfrutar de una de las promociones más atractivas de todo el año, donde Ticketmaster ofrecerá algunos de sus mejores conciertos al 2x1.

¿Qué conciertos participan en la Concert Week 2026?

Este año, el cartel de eventos participantes en la Concert Week son diversos y abarcan géneros de todo tipo. Estos son los artistas cuyos conciertos están disponibles para ver al 2x1:

Alex G

La Garfield & María Centeno

La Mosca y Kapanga

La Santa Cecilia

Lany

Lee Dong Wook

Los Ángeles Azules

Los Fabulosos Cadillacs

Los Petitfellas

Los Tigres del Norte

Love Of Lesbian

Mafalda Cardenal

Majo Rivas

Marco Antonio Solís

Matisse

Mei Semones

Meme del Real

Mi Amigo Invencible

Midnight Til Morning

Miguel Bosé

Miguel Mateos

Mijares Sinfónico

Mon Laferte

Nasa Histoires

Panteón Rococó

Raphael

Royel Otis

Shine

Six Sex

Soda Stereo

Vilma Palma e Vampiros

Vive Latino 2026

Wolf Alice

Yami Safdie

Yeri Mua

Yung Beef

Batalla de Campeones

Belle & Sebastian

Bersuit

Bhavi

Café Quijano

Camilo Séptimo

Carolina Durante

Carolina Ross

Cris MJ

Dani Martin

Disidente

El Gran Silencio

Eladio Carrión

Eliades Ochoa

Esteman & Daniela Spalla

FKA Twigs

Guillotina

Hermanos Gutiérrez

Ichiko Aoba

J Balvin

Jason Mraz

Javier Corcobado

Javiera Mena

Julieta Venegas

Jumbo

Kadavar

Kany García

Kaydy Cain

Kikou

Cabe mencionar que durante la semana se liberan algunos conciertos más y se agotan otros, por lo que es importante que estés atento a los cambios para que no se te pase tu preferido.

#ConcertWeek Boletos al 2x1 de diferentes conciertos🤘

*Del 9 al 16 de febrero

*2x1 solo aplica en algunas secciones

*Solo con tarjetas Banamex

*Del 9 al 16 de febrero

*2x1 solo aplica en algunas secciones

*Solo con tarjetas Banamex

*Durante la semana se liberan conciertos y se agotan otros

¿Cómo comprar boletos para el Concert Week 2026?

Para obtener la promoción 2x1 del Concert Week, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa al apartado del Concert Week en Ticketmaster. Elige tu concierto favorito de la lista de eventos participantes. Elige tus lugares con la promoción. Paga con tu tarjeta Banamex.

Para la promoción, la compra mínima es de 2 boletos y el máximo es de 8 entradas. Considera que solo tienes desde el 4 hasta el 8 de de septiembre para aprovechar la promoción.

El horario de compra de las 9:00 am a las 23:59 del 8 de septiembre 2025 y cabe mencionar que es válido únicamente en compras en línea y en eventos participantes de la promoción.

Para diferir el costo de tus boletos a 3 meses, debes gastar un mínimo de 3 mil pesos en Ticketmaster , pues de lo contrario, deberás realizar el pago a la revolvente o de contado.

¡No dejes tus compras en la Concert Week para el último momento! Se espera que tenga una alta demanda y puede ser que si tardas en comprar, ya no alcances tus boletos, que son de disponibilidad limitada.