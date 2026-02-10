Poncho de Nigris agrede a Gabo Cuevas EN VIVO: ‘Pocos hue...’ | VIDEO

Poncho de Nigris es uno de los personajes más controvertidos del espectáculo por su personalidad explosiva y contundente. Ahora, el famoso vuelve a protagonizar una polémica contra el periodista Gabo Cuevas.

Poncho de Nigris le reclama a Gabo Cuevas

Fue previo a la rueda de prensa de Ring Royale que Pocho de Nigris se acercó a confrontar a Gabo Cuevas, quien se encontraba en pleno programa en vivo para el canal de Flor Rubio. El comunicador realizaba un enlace afuera del recinto donde se llevaría a cabo el evento.

El enlace se estaba dando con normalidad cuando el periodista advirtió que estaba acercándose De Nigris, quien le dijo que él no podría ingresar al evento por sus anteriores declaraciones sobre sus hijos.

TE RECOMENDAMOS: Ante inicio de grabaciones Salma Hayek visita cenotes de Tulum por nuevo proyecto

Momentos después Poncho de acerca y se escucha que le dice “tu no vas a entrar porque te acuerdas que dijiste algo de mis hijos, ¿te acuerdas? ¿Qué le deseaste a mis hijo?“, le cuestionó visiblemente molesto y dejándose ver por la cámara.

“A tus hijos nunca les deseé...”, comenzó antes de que el empresario lo detuviera para recordarle que le dijo cuál sería su karma. “¿Cuál va a ser mi karma? Qué le va a pasar algo ¿a quién?“, le preguntó ya más enojado.

Después de que Gabo le negó haber hablado así sobre sus hijos, Poncho recplicó: “Qué pocos hue... No vas a entrar cabr**”, expresó antes de aventar el equipo del reportero.

¿Qué dijo Gabo Cuevas de los hijos de Poncho de Nigris?

Fue en octubre del 2025 que el conductor habló de manera directa sobre la forma en que Gabo habría atacado a sus hijos, pues lo señaló de haberles deseado la muerte a sus hijos.

De este modo, el comunicador habría dado entender que el “karma” del empresario sería que uno de sus hijos perdiera la vida. “Eso sí, eso no tiene perdón de Dios para mí, porque para mí los hijos y mi familia es lo más importante”, declaró el actor en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Por su parte, Gabo Cuevas negó que hablaran sobre muerte al momento de referirse a los hijos de Poncho de Nigris y posteriormente, acusó al famoso de haberlo amenazado, ya que habría recibido unos mensajes de WhatsApp del actor que le indicaba que le tendría que repetir sus declaraciones a la cara.