¿De qué murió James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek?

Esto se sabe de la causa de muerte de James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek

El actor de Dawson’s Creek, James Van Der Beek, murió este 11 de febrero a la edad de 48 años de edad, por lo que los fans de la serie de televisión están de luto, tras este lamentable hecho.

Las redes sociales del actor anunciaron con un breve mensaje que el histrión había fallecido, después de luchar contra una dura enfermedad.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo“, se lee en el mensaje.

Los fans inundaron la publicación con mensajes de apoyo y condolencias para la familia del actor.

¿De qué murió James Van Der Beek de Dawson’s Creek?

James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, padecía de cáncer de colón en etapa 3, enfermedad que le fue diagnosticada en el año 2023, pero él la hizo pública hasta el 2024. El grado de su enfermedad ya estaba muy avanzado cuando lo detectaron.

En ese tiempo se vio el cambio físico del actor, el cual dejó impactados a sus fans.

Si bien no se ha dado a conocer la causa concreta, pero podría ser consecuencia del cáncer que padeció.

¿Qué es el cáncer colon que padecía James Van Der Beek de Dawson’s Creek?

De acuerdo con el sitio de Mayo Clic, el cáncer de colon es una proliferación de células que comienza en una parte del intestino grueso, llamada colon. El colon es la primera parte, y la más larga, del intestino grueso. El intestino grueso es la última parte del sistema digestivo. Este sistema descompone los alimentos para que el cuerpo los use.

El cáncer de colon suele afectar a adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños de células llamados pólipos que se forman en el interior del colon.