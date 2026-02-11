Muere el actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, a los 48 años

El actor James Van Der Beek, quien fue conocido por protagonizar la famosa serie de los 90 Dawson’s Creek, murió a los 48 años de edad.

El histrión estaba luchando contra una dura enfermedad, cáncer, en los últimos años de vida tuvo un radical cambio físico que preocupó a sus fans.

La familia del actor dio a conocer la noticia del deceso a través de un mensaje publicadas en las redes sociales oficial de James Van Der Beek.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”; se lee en el mensaje.

¿Quién era James Van Der Beek, actor de Dawson’s Creek?

James Van Der Beek era un querido actor, saltó a la fama y fue reconocido por salir en la serie de Dawson’s Creek.

Nació el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut, Estados Unidos. Era de ascendencia holandesa, por lo que su apellido significa “del arroyo” en holandés.

Su lado artístico lo sacó de su madre, quien era bailarina, mientras que su padre era un hombre dedicado a la telefonía y era exjugador de beisbol.

El actor sabía desde pequeño que se quería dedicar al mundo del espectáculo, ya que fue a los 16 años cuando debutó profesionalmente en el off-Broadway en 1993, en el estreno en Nueva York de la obra Finding the Sunde Edward Albee,con la Signature Theatre Company.

Siguió actuando en teatro, hasta que en 1997 empezó a audicionar para pilotos de series, una de ella fue la de Dawson’s Creek, se quedó con el papel principal de Dawson Leery y la serie se estrenó en 1998 fue un éxito que ayudó a establecer la cadena y su elenco.

La serie tuvo seis temporadas y marcó a la generación de los 90 con su historia. Después de su gran lanzamiento a la fama, James participó en otros proyectos como Juego de campeones y Atracción (2002).

Sobre su vida personal se sabe que se casó con la actriz Heather McComb del 2003 al 2009 y posteriormente se volvió a casar en 2010 con Karen Brook, quien después tomaría el apellido de él. Juntos tuvieron seis hijos.

El 31 de agosto de 2023 a James Van Der Beek le diagnosticaron cáncer colorrectal enfermedad contra la que luchó los últimos años de su vida.