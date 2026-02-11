El anime de las 100 novias se ha convertido en una de las comedias románticas más comentadas de los últimos años. La historia que mezcla humor, ternura y situaciones extremas ha conquistado a miles de fans en todo el mundo, no obstante, hay otras personas que la detestan.

Si aún no has visto esta adaptación de la obra de manga escrita por Rikito Nakamura e ilustrada por Yukiko Nozawa, aquí te contamos dónde puedes encontrarla.

¿Dónde ver el anime de las 100 novias?

Primero debes saber que el anime de las 100 novias se llama en realidad The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You (en japonés Kimi no Koto ga Daidaidaidaidaisuki na 100-nin no Kanojo).

Actualmente, la serie está disponible en Crunchyroll, la plataforma líder de anime en streaming. Allí puedes encontrarla tanto en idioma original japonés con subtítulos en español, inglés, alemán, francés e italiano, así como en doblaje al español latino.

La suscripción básica te permite acceder a todos los episodios, y la plataforma ofrece incluso periodos de prueba gratuitos para nuevos usuarios.

Además, si prefieres leer el manga del anime de las 100 novias o The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You, puedes encontrarlo en VisorTMO, donde está traducido al español.

Recuerda que la serie lanzada en 2023 no es apta para menores de 16 años, pues tiene algunas escenas que incluyen referencias sexuales.

Otra opción puede ser YouTube o TikTok, donde algunos usuarios comparten resúmenes y fragmentos de la historia.

¿Cómo se llama el anime de las 100 novias? ı Foto: X @PolarisGemita

¿De qué trata The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You, también conocido como el anime de las 100 novias?

La historia de The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You o el anime de las 100 novias sigue a Rentaro Aijo, un joven que ha sido rechazado 100 veces en el amor. Desesperado, acude a un santuario para pedir ayuda y se encuentra con el Dios del Amor, quien le revela que en la preparatoria conocerá a sus almas gemelas; no será sólo una, sino 100.

Sin embargo, hay una condición: cada vez que Rentaro conozca a una de ellas, deberá corresponderle y permanecer juntos, porque si no lo hace, la chica morirá.

Esta historia da pie a una comedia romántica llena de enredos, exageraciones y momentos tiernos, donde Rentaro se esfuerza por amar a todas sus novias con la misma intensidad con la que ellas se entregan a él. El anime adapta el manga creado por Rikito Nakamura e ilustrado por Yukiko Nozawa, publicado por Shūeisha desde 2019.