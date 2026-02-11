El antes y después de James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’

La muerte del actor James Van Der Beek con solo 48 años de edad ha dado de qué hablar en redes sociales, pues los fans de su actuación en Dawson’s Creek lamentaron su fallecimiento a causa de un cáncer colorrectal.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, lamentó la familia del histrión a través de un comunicado en Instagram.

El antes y después de James Van Der Beek

James David Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Connecticut y era un actor americano, quien deseaba convertirse en un atleta. Su carrera actoral comenzó en su adolescencia cuando tenía unos 17 años de edad, con producciones locales.

Fue ese mismo año que consiguió un papel para la película Angus que se estrenó en 1995 y donde aparecía junto a Katy Bates y Ariana Richards.

James Van Der Beek a los 17 años en la película 'Angus' ı Foto: Especial

Sin embargo, su carrera estalló a los 20 años de edad, cuando el actor comenzó a interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek. El show comenzó desde 1998 hasta el 2003.

“Ser reconocido fue algo que me tomó bastante tiempo... Tuve una larga curva de aprendizaje”, comentó a People años después sobre la fama que consiguió de un momento a otro por su actuación en el exitoso proyecto.

En esos tiempos, Van Der Beek también regresó a las películas con un papel protagónico en Varsity Blues, donde compartió créditos con Paul Walker. Este rol le hizo obtener un MTV Movie Award en 1999.

James Van Der Beek en ‘Dawson’s Creek’ ı Foto: Especial

Tras divorciarse de su primera esposa Heather McComb, el histrión se volvió a casar en agosto del 2010 con Kimberly, su esposa a la fecha, a quien conoció un año atrás en un viaje a Israel.

Tras su paso por Dawson’s Creek, el actor relizó varias producciones de teatro y en 2019 compitió en Dancing with the Stars. Durante la última década, Van Der Beek siguió apareciendo en series como Don’t Trust the B---- in Apartment 23 de 2012 a 2013, varios episodios de How I Met Your Mother.

También tuvo un papel recurrente en CSI: Cyber ​​y, en 2018, interpretó a Matt Bromley en Pose. De 2017 a 2021, prestó su voz a la serie animada Vampirina y el año pasado apareció en la película original de Tubi Sidelined: The QB and Me

Fue en 2024 que el actor reveló que fue diagnosticado con cáncer colorrectal etapa 3. A pesar de su personalidad optimista, el deterioro en la salud de James Van Der Beek fue evidente por los extenuantes tratamientos a los que tuvo que someterse, bajando de peso de manera dramática por ello.