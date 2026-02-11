¿Quiénes son los hijos de James Van Der Beek, de Dawson’s Creek, y a qué se dedican? FOTOS

Ellos son todos los hijos de James Van Der Beek de Dawson's Creek

El actor James Van Der Beck, protagonista de Dawson’s Creek, murió este 11 de febrero a los 48 años de edad, dejó a su hermosa y a sus hijos, quienes lo acompañaron en el duro proceso de su enfermedad terminal.

Los fans del histrión tienen interés en conocer más sobre su vida personal, pues Dawson fue uno de los personajes más entrañables de los años 90.

¿Cuántos hijos tuvo James Van Der Beeck de Dawson’s Creek?

James Van Der Beeck de Dawson’s Creek tuvo seis hijos con su esposa Kimberly Brook, quien después cambió su apellido y tomó el de su esposo, por lo que ahora se llama Kimberly Van Der Beek.

¿Quiénes son los hijos de James Van Der Beeck de Dawson’s Creek?

Los hijos de James Van Der Beeck son Olivia de 15 años; Joshua de 13 años; Annabel Leah de 12 años; Emilia de 9 años; Gwendolyn de 7 años y Jeremiah de 4 años.

Los hijos del actor de Dawson’s Creek son menores de edad, por lo que actualmente todos están estudiando la escuela.

James compartía imágenes de su familia, en la que salía acompañado de todos sus hijos de vacaciones, aunque él también se dedicaba a dedicarles mensajes emotivos y cariñosos cuando cumplían años.

“Ser padre ha sido el honor más preciado de mi vida. Gracias a mis hijos por volver a enseñarme a vivir, reír, amar y a estar presente en mi vida y en el mundo. Y gracias a mi súper heroína esposa, @vanderkimberly, quien constantemente supera los límites de lo que creía que era la capacidad humana. Los amo a todos con todo mi corazón”, escribió el actor al compartir una imagen en la que sale rodeado de todos sus hijos.

La última foto que James se tomó con sus hijos y que se hizo pública fue el pasado 31 de octubre, en Halloween, cuando él sus niños se disfrazaron para pedir dulces como parte de la tradición de esta festividad. En la imagen también aparece la esposa del actor.