¿Quién es la esposa de James Van Der Beek de Dawson’s Creek? FOTOS

Ella es Kimberly, la esposa del actor de Dawson's Creek

El mundo de la televisión está de luto por la muerte del actor James Van Der Beek, quien fue protagonista de la exitosa serie de televisión Dawson’s Creek.

Los fans lamentan el deceso el actor, quien estuvo luchando contra una dura enfermedad los último dos años de su vida, pues padecía de cáncer de colón.

Su esposa, quien estuvo casa con él desde hace 15 años, lo acompañó en todo el proceso de su enfermedad, ya que cuando al actor lo diagnosticaron con el cáncer, la enfermedad ya se encontraba avanzada a la etapa 3.

¿Quién es Kimberly Van Der Beek, esposa de James Van Der Beek de Dawson’s Creek?

Kimberly Van Der Beek se casó con el actor de Dawson’s Creek el 1 de agosto de 2010, hicieron pública su relación en las redes sociales.

James Van Der Beek y su esposa Kimberly Van Der Beek ı Foto: Especial

El actor se había casado anteriormente con una actriz llamada Heather McComb, pero ellos se separaron en el 2009.

Después de que James y Kimberly se casaran recibieron a su primera hija Olivia, quien actualmente tiene 15 años de edad.

Esposa de James Van Der Beek de Dawson's Creek ı Foto: Especial

Si bien la esposa de James estaba alejada del mundo del espectáculo y de Hollywood, ella sí es una mujer que está enfocada en la vida espiritual, pues de acuerdo con su perfil de Instagram la mujer tiene conocimiento sobre plantas medicinales y sobre los psicodélicos.

También se dedicaba a cuidar a sus seis hijos, ya que en todas las imágenes aparecen juntos en familia.

Kimberly fue quien anunció el fallecimiento del actor de Dawson’s Creek y publicó un link de GoFoundMe para pedir ayuda económica para ella y para sus seis hijos.

James Van Der Beek y su esposa Kimberly Van Der Beek ı Foto: Especial

"Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera“, se lee en el sitio web para recibir donaciones para la familia del histrión.

La esposa de James afirma que estas donaciones ayudarán a pagar las facturas por la enfermedad del actor y a pagar la educación de sus seis hijos. Actualmente la redacudación va en más de 200 mil dólares.