La muerte del actor James Van Der Beek no sol sorprendió al público que lo recuerda por series como ‘Dawson’s Creek’, también por las personas que lo conocieron en la vida real como la actriz Krysten Ritter.

En el pasado, James Van Der Beek y Krysten Ritter protagonizaron la serie Don’t Trust the B— in Apartment 23, un rol por el que el actor también es recordado por los fans que lamentan su fallecimiento.

Krysten Ritter habla de la muerte de James Van Der Beek

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz americana publicó una serie de historias en su perfil. En las publicaciones, aparecía junto al actor en fotos del pasado.

“Noticias muy difíciles hoy”, comenzó la famosa, quien siguió: “Una persona hermosa por dentro y por fuera. Inteligente, divertida, empática, amable, talentosa y pura magia”, añadió Ritter en una segunda publicación de sus historias de Instagram.

“Estoy muy agradecida por nuestra amistad y muy desconsolada. Todo mi cariño para su maravillosa esposa Kimberly y sus hijos”. Ritter finalizó su homenaje con una foto de ellos en el set de la comedia y agregó: “Los quiero mucho, James y el falso James”.

Krysten Ritter publica emotivo mensaje tras la muerte de James Van Der Beek ı Foto: IG: @krystenritter

En la serie Don’t Trust the B— in Apartment 23, Van Der Beek interpretó a una versión parodia de su mismo. La serie comenzó en 2012 y tuvo dos temporadas en ABC.

Fue el pasado 11 de febrero que el actor murió a la edad de 48 años, tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, lamentó la familia del histrión a través de un comunicado en Instagram.