Esta fue la última y emotiva publicación de James Van Der Beek de Dawson’s Creek

El actor James Van Der Beek, famoso por haber protagonizado la serie Dawson’s Creek, murió este 11 de febrero a los 48 años de edad a causa de cáncer de colon.

Las redes sociales se inundaron de condolencias por la muerte del actor, quien fue uno de los más queridos por su emblemático personaje que marcó a toda la generación de los 90.

Este fue el último mensaje que publicó el actor de Dawson’s Creek antes de su muerte

En los últimos meses antes de su muerte, James Van Der Beek hacía publicaciones dedicadas a su familia, les escribía emotivos mensajes para expresar su amor.

La última publicación del actor de Dawson’s Creek fue el pasado 25 de enero, hace dos semanas atrás. Se trata de un posteo en Instagram en el que les deseó feliz cumpleaños a una de sus hijas y a su padre.

El histrión aseguró que se sentía muy afortunado de tenerlos en su vida y que aunque él creía que eran muy diferentes con el paso del tiempo se fue dando cuenta de que no era así.

“Mi padre y mi hija cumplen años hoy. Al principio, pensé que era lo único que compartían; me parecían tan diferentes. ”Pero a medida que han evolucionado y han dejado que su esencia brille, puedo reconocer el mismo corazón abierto, cálido, amoroso y tierno", se lee en el mensaje.

“Tienen diferentes sentidos del humor, pero ambos tienen una forma de alquimizar el ambiente que los rodea de una manera tan sutil que casi se puede pasar por alto la fuerza con la que lo hacen. En este mundo loco, me sorprende que hayan logrado mantenerse tan abiertos, tan tiernos y tan genuinamente buenos”, continuó.

Finalmente, agradeció por tenerlos como hija y padre, además de que la publicación la acompañó de unas fotografías en las que aparen juntos.

“Son una maravilla... y estoy increíblemente agradecida de tenerlos en mi vida. El mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él. Feliz cumpleaños, chicos. Los quiero con todo mi corazón”; concluyó el mensaje.