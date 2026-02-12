Cumbres borrascosas, retorciendo el romance

ES DE RECONOCERSE la honestidad y el atrevimiento de la directora y actriz Emerald Fennell —Saltburn (2023)—, quien sin condescendencia se afana en recargarse en el lado erótico obsesivo del vínculo entre sus protagonistas, hasta convertirle en el combustible de la eficaz reinterpretación de un indispensable de la literatura romántica y única obra publicada de Emily Brontë, que de otra forma se hubiera quedado sólo como una llamativa, pero estéril ilustración.

Desde los sonidos de jadeos que jugando con la indefinición de su origen acompañan los primeros minutos en negro de la película ubicada en los páramos británicos del siglo XIX, pasando por el énfasis en el insano placer que generan en un par de niños las ejecuciones públicas de las cuales son testigos, para luego dar paso a una infancia marcada por el maltrato en donde habrá de surgir una historia de amor enfermizo que se regodea en el egoísmo; es implacable la definición y desarrollo de dos personajes tan despreciables, obtusos y por lo mismo humanos, que es difícil no empatizar aunque sea un poco con ellos y mantenerse interesados en su camino autodestructivo.

El Dato: A diferencia de las adaptaciones de época tradicionales, esta versión cuenta con canciones originales de Charli XCX, lo que le otorga una estética de “ópera pop” moderna.

Pese a algunos momentos que buscan cierto simbolismo, como la del proceso de ponerse un corsé o el diseño de la recámara de la recién casada, no hay demasiadas capas de lectura, pero los grados de miserabilidad que se normalizan y la perversión que emerge cuando el amante despreciado da rienda suelta a su venganza, hacen consistente su exposición sobre la bajeza moral.

Se agradece, por supuesto, que los escenarios asolados por la lluvia, la bruma o el viento, cual si fueran un eterno preludio a la tormenta, estén íntimamente ligados con los procesos emocionales para reclamar protagonismo dramático, y que no sólo cumplan una función decorativa. Es así que encuentra secuencias de épica amarga y apasionada que nos recuerdan aquella fastuosidad propia de los clásicos, y ofrece encuadres donde las puertas se enmarcan unas con otras congelando fugaces momentos que entre su mezcla de lo rural y lo refinado se asemejan a pinturas con reminiscencias a la complejidad victoriana, y parecieran estar contándonos la historia detrás de ellas, aunque en ese sentido no vaya demasiado lejos.

Así pues, aunque se queda en la superficie y no mantiene su intensidad hasta el final, Cumbres Borrascosas es satisfactoria en sus propios términos y libertades que le permiten llevar el concepto romántico a territorios oscuros explotando su lado retorcido, sin dejar de ser bella y seductora.

CUMBRES BORRASCOSAS

DIRECCIÓN: Emerald Fennell

ESTRENO: Hoy, 12 de febrero

DURACIÓN: 136 minutos

ELENCO: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver y Ewan Mitchell, entre otros.