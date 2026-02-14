Enrique Bunbury regresa a México este 2026. El ex vocalista de Héroes del Silencio, convertido en una de las figuras más influyentes del rock en español, anunció una serie de conciertos en el país azteca como parte de su gira internacional Nuevas Mutaciones Tour 2026.

El intérprete confirmó la noticia a través de sus redes sociales, lo que rápidamente encendió la emoción de los fans que han acompañado cada etapa de su carrera, desde sus inicios en el rock más crudo hasta sus exploraciones sonoras más recientes.

Este tour acompañará a su próximo álbum titulado De Un Siglo Anterior, que se estrenará en abril. Recientemente el cantante estrenó los sencillos “Un Brindis al Sol” y “Creer que se puede creer”, que se pueden encontrar en YouTube con su videoclip oficial; los temas son una probadita de lo que podrán presenciar sus seguidores mexicanos este octubre.

Si no te quieres perder de esta experiencia musical de Bunbury, te revelamos las fechas en que se presentará en México y cuándo podrás acceder a la preventa y la venta general de boletos.

Bunbury en México: Fechas, precios, preventa y venta de boletos

Primero, debes saber que el artista español Enrique Bunbury ofrecerá cuatro presentaciones en México durante octubre de 2026, estas son:

10 de octubre: En el Auditorio GNP Seguros, Puebla.

12 de octubre: En el Auditorio Nacional, Ciudad de México.

15 de octubre: En el Auditorio Nacional, Ciudad de México.

21 de octubre: En el Auditorio Telmex, Guadalajara.

Preventa y venta de boletos para los conciertos de Bunbury en México

Los boletos para los conciertos de Enrique Bunbury en México estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster. La preventa es exclusiva para tarjetahabientes de Banamex y comenzará el lunes 16 de febrero de 11:00 am a 11:59 pm.

La venta general, por otra parte, se abrirá el martes 17 de febrero, a las 11:00 am.

En cuanto a los precios de los boletos para las cuatro fechas de Enrique Bunbury en México, aún no se han publicado oficialmente las tarifas, pero se espera que varíen según la ciudad y la zona del recinto que elijas.