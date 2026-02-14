Shawn Mendes pasa romántico San Valentín con una famosa actriz en Brasil | VIDEO

El Día del Amor y la Amistad millones de parejas alrededor del mundo disfrutaron de un día lleno de romance, en especial Shawn Mendes y una famosa actriz brasileña, quienes fueron vistos celebrando juntos en un carnaval.

La pareja sorprendió a los asistentes con su cercanía y gestos románticos. No temieron ser fotografiados por los fans y los asistentes, por lo que se especula que podría ser una forma de hacer pública su relación. Te contamos quién sería la bella mujer que le robó el corazón al canadiense.

Shawn Mendes pasa un romántico San Valentín con Bruna Marquezine en Brasil

Este 14 de febrero, en pleno Día de San Valentín y durante el Carnaval, Shawn Mendes y la actriz brasileña Bruna Marquezine aparecieron a bordo de un carro alegórico, ambos vestidos de amarillo.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a la pareja muy unida, compartiendo abrazos y besos mientras disfrutaban del ambiente festivo de las calles de Salvador.

FOFOS! Shawn Mendes e Bruna Marquezine hoje em Salvador ❤️



El carnaval está encabezado este año por la cantante Ivete Sangalo, conocida como Veveta.

En otro video, se observa a Shawn Mendes y Bruna Marquezine bailando al ritmo de “Céu da Boca”, uno de los temas más emblemáticos de Sangalo.

La complicidad entre ambos fue muy evidente, la actriz bailó alegremente mientras cantaba la letra y el canadiense se dejaba llevar por la música, aunque en algunos momentos parecía que no comprendía del todo las frases en portugués, lo que generó las risas de Bruna.

Shawn Mendes sem entender a letra, e Bruna Marquezine cantando "e aí, chupa toda… disse toda" 😂❤️



El romántico San Valentín de Shawn Mendes y Bruna Marquezine podría extenderse hasta el 18 de febrero, cuando acaba el Carnaval.

Pero esta no es la primera vez que son captados juntos, en enero de este año cenaron juntos en Los Ángeles, Estados Unidos. Además, pasearon juntos por varias ciudades de Brasil.

¿Quién es Bruna Marquezine, quien fue vista junto a Shawn Mendes en el Carnaval de Veveta?

Bruna Marquezine es una actriz brasileña nacida el 4 de agosto de 1995 en Duque de Caxias, Río de Janeiro, Brasil. Tiene 30 años y comenzó su carrera en 2000, cuando siendo niña alcanzó la fama con su papel de Salete Machado en la telenovela Mulheres Apaixonadas.

Ha trabajado en producciones de TV Globo, Netflix y Warner Bros., destacando en Deus Salve o Rei y en la película de DC Blue Beetle (2023), donde interpretó a Jenny Kord. Es una de las actrices más influyentes de Brasil y cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

Además, es recordada por ser exnovia del futbolista Neymar.