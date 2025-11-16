¿Cuánto mide la estatua de la Virgen María de Brasil que es más alta que el Cristo Redentor?

Este sábado se inauguró en Brasil una estatua de medidas impresionantes de la Virgen María, lo cual reunió a miles de personas en el lugar para presenciar la impresionante escultura que es incluso más grande que el Cristo Redentor del mismo país.

Durante el evento de inauguración también se llevó a cabo una misa, pues esta forma parte de las celebraciones del Jubileo de la Esperanza del 2025, y además de la misa, también se dieron conciertos de artistas religiosos.

Esta estatua no sólo es un símbolo importante para la comunidad religiosa, sino que esta también contribuirá con el turismo local, lo cual ayudará a impulsar la economía de la comunidad de Crato, ubicada en el estado de Caerá.

Esta escultura tiene 16 metros más que el Cristo Redentor que se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, pues la estatua de la Virgen María, que fue dedicada a Nuestra Señora de Fátima, alcanza los 54 metros de altura.

Noite histórica no Crato!



Uma multidão se reúne no Santuário da Fé para celebrar a chegada da imagem peregrina e a reinauguração desse lindo monumento de 54 metros da Mãe de Fátima. Emocionante! #nossasenhoradefátima #igrejacatólica #deus pic.twitter.com/HjwT3Tg0xF — José Guimarães (@guimaraes13PT) November 13, 2025

Esta estatua de la Virgen de Fátima fue creada por Ranilson Viana, un artista brasileño que compartió por medio de redes sociales imágenes del proceso de creación de dicha escultura, que es considerada la imagen más alta que ha sido dedicada a esta virgen hasta el momento.

“Desde los primeros cortes, cuando las estructuras fueron tomando forma, hasta el toque final de pintura, cada etapa de esta obra fue un testimonio vivo de la gracia de Dios.” Compartió el artista en su cuenta de Instagram.

Estatua de la Virgen de Fátima en Brasil ı Foto: IG: @ranilsonviana

¿Quién es Nuestra Señora de Fátima?

La Virgen de Fátima es conocida como Nuestra Señora de Fátima, y esta figura religiosa corresponde a una advocación de la imagen de la Virgen María en el catolicismo.

De acuerdo con los relatos religiosos, la Virgen de Fátima fue vista por primera vez en 1916 en Portugal por tres niños pastores, quienes fueron testigos de una presencia angelical cuando se encontraban realizando sus labores como pastores.

Durante los días 13 los niños recibieron la visita de la Virgen por al menos seis meses, y estos tres pastores transmitieron mensajes en los que la Virgen les exhortaba al arrepentimiento, a la conversión al catolicismo y a rezar.

Además de esto, de acuerdo con los relatos religiosos la Virgen les pidió la construcción de una capilla, por lo que actualmente existe el Santuario de “Nuestra Señora del Rosario de Fátima”.

Asimismo, se señala que más de 100 mil personas presenciaron “El Milagro al Sol” que había sido anunciado por la Virgen de Fátima, pues esta había dicho que después de una lluvia torrencial se abriría el cielo y el Sol cambiaría de color, tamaño y posición durante 10 minutos.