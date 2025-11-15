Miles marchan en Belén, Brasil, para exigir acciones climáticas contundentes en la COP30

Manifestantes avanzan por las calles de Belém durante el mayor día de protestas alrededor de la COP30.

Miles de manifestantes se movilizaron este sábado en Belém, Brasil, para exigir decisiones más ambiciosas en la Conferencia de las Partes (COP30), que entra en su fase política tras una primera semana de negociaciones técnicas.

De acuerdo con agencias internacionales, la movilización congregó a decenas de miles de personas —algunas organizaciones estimaron hasta 70 mil asistentes— en lo que se considera el mayor día de protesta de la cumbre.

Activistas escenifican un “funeral” de los combustibles fósiles en una multitudinaria protesta en Belém. ı Foto: Reuters

Representantes de pueblos indígenas, organizaciones sociales, activistas ambientales y delegaciones internacionales caminaron por las calles bajo el intenso sol de Brasil.

Muchos portaban banderas, instrumentos musicales o vestimentas simbólicas, entre ellas trajes negros que representaban un “funeral” de los combustibles fósiles, así como camisetas rojas en homenaje a defensores ambientales asesinados.

Miles de personas se movilizan cerca del recinto de la COP30 para reclamar decisiones climáticas más ambiciosas. ı Foto: Reuters

Según medios locales, también se realizaron montajes artísticos que criticaron políticas petroleras e incluso a líderes como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Al respecto, la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, afirmó que esta es “la COP de la verdad, la COP de la implementación”, y llamó a transitar “hacia el final del uso de los combustibles fósiles”.

Integrantes de pueblos indígenas encabezan la marcha en Belém para exigir mayor acción climática en la COP30. ı Foto: Reuters

También recordó los avances que su país reporta en la reducción de la deforestación y de incendios en biomas como la Amazonía y el Pantanal, aunque subrayó que aún queda camino por recorrer.

Por otro lado, diversas agrupaciones indígenas reclamaron respeto a sus territorios y una mayor participación en las decisiones climáticas. “Nuestra tierra y nuestros bosques no son mercancías”, señalaron voceras consultadas por agencias internacionales.

Delegaciones sociales y ambientales marchan entre pancartas y banderas en el principal acto de protesta de la COP30. ı Foto: Reuters

A propósito, activistas como Marisol García, líder kichwa de Perú, pidieron a los gobiernos adoptar “decisiones más humanizadas”.

Dentro del recinto oficial, los negociadores informan los progresos alcanzados antes de entregar el trabajo a los ministros, quienes deberán resolver asuntos pendientes. Entre ellos destaca la discusión sobre los 300 mil millones de dólares anuales de financiamiento climático que las naciones desarrolladas se comprometieron a movilizar para apoyar la transición energética y la adaptación en países vulnerables.

Información de Reuters, Associated Press y Europa Press.

