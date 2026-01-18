El famoso canadiense Shawn Mendes se rinde ante los encantos del país azteca. El cantante se encuentra de visita en la Ciudad de México, donde convivió de manera cercana con los fans y hasta se animó a hablar en español, un gesto que fue recibido con entusiasmo.

El intérprete de éxitos como “Señorita” y “Stitches” se mostró relajado y accesible, pues paseó por las calles de la capital sin su personal de seguridad. Descubre cómo se vivió el momento que se ha hecho viral en redes sociales.

Shawn Mendes visita México, convive con fans y sorprende al hablar español

Shawn Mendes disfrutó de un recorrido por las calles de la colonia Juárez, CDMX, donde se detuvo en algunas cafeterías y establecimientos comerciales de la localidad. Aunque en famoso de 27 años no tiene programado algún concierto en el país azteca, su presencia causó gran emoción entre sus fans.

El cantante también fue visto paseando en el centro de Coyoacán, ubicado al sur de la Ciudad de México. La zona es una de las favoritas de artistas y turistas extranjeros y nacionales, pues cuenta con construcciones coloniales y una gran oferta gastronómica. Además, visitó el emblemático Museo de Frida Kahlo.

Las fans que presenciaron el momento aseguran que, entre ellas, buscaban a quien hablara de forma más fluida el idioma inglés, pues es la lengua materna Shawn Mendes. Sin embargo, en intérprete las sorprendió al saludarlas en español e incluso preguntarles si deseaban tomarse una foto grupal.

“Nos podemos tomar una foto todos, ¿con cuál teléfono?, ¿listo?“, señaló el cantante mientras se acomodaba para posar con sus seguidoras.

Shawn Mendes no siempre anuncia oficialmente sus viajes a México, por lo que sus apariciones sorprenden a los fans. Su esfuerzo por hablar español y convivir con sus seguidoras demuestra que el intérprete siente un fuerte vínculo con el público mexicano.

Otra visita de Shawn Mendes a México

En 2021, Shawn Mendes, cuando era novio de Camila Cabello, visitó el país en el marco de las celebraciones de Día de Muertos. La pareja fue vista en las calles de la ciudad de Oaxaca, sobre todo en la zona que comprende el centro histórico.

Los enamorados estuvieron acompañados de la familia de la exintegrante de Fifth Harmony y fueron fotografiados en varios restaurantes de comida tradicional oaxaqueña. Del mismo modo, pasearon en los alrededores del emblemático Templo de Santo Domingo de Guzmán.