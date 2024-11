Shawn Mendes lanza una declaración de amor a México en el Corona Capital 2024

Una verdadera proclamación de amor por medio de la música y hacia sus fanáticos que se dieron cita en el Corona Capital 2024 fue lo que el cantante canadiense Shawn Mendes dedicó en su presentación en tierras mexicanas la noche de ayer, durante el cierre del segundo día del festival.

Sin demora, Mendes inició su show con la vibrante “There’s Nothing Holdin’ Me Back” ante los gritos de un público que ya lo esperaba ansioso en el escenario principal. Los destellos mostrados y algunos fuegos artificiales auguraban un cierre musical lleno de emociones y sorpresas.

En contraste con su pantalón negro holgado y una camisa sin mangas del mismo color —que provocó algunas peticiones subidas de tono de varios asistentes—, la energía que el cantante irradiaba en el escenario contagió a un público entregado a él, sobre todo durante el primer set de su concierto, cuando cantó algunos de sus éxitos más populares como “Treat You Better”, “Monster” y la indispensable “Señorita”, tema que comparte con su exnovia, Camila Cabello.

Así se vivió el concierto de Shawn Mendez en el cierre de la segunda noche del #CoronaCapital24

“Canta conmigo”, pedía en español el intérprete canadiense y a manera de agradecimiento expresó su profundo cariño por nuestro país, “No sé muchas palabras, pero puedo tratar (…) estoy muy feliz de estar aquí contigo, me encanta tu país me encanta tu energía y tu cultura, estar aquí es como magia, muchas gracias, te amo, cuídate”.

De esta manera no sólo se ganó aún más al público, sino que llegó a corearle el famoso “Shawn, hermano, ¡ya eres mexicano!”.

Los ánimos no dejaron de ascender en el escenario Corona, pues ya pasada la medianoche y a mitad del show, Shaw Mendes bajó al escenario y con los brazos abiertos se dedicó a recibir cuántas expresiones de afecto pudiera recibir de los fanáticos que en primera fila se encontraban. Por si no fuera suficiente, una de ellas hasta un beso en la mejilla se llevó.

En la parte final de su espectáculo, el también compositor cantó algunos temas con dos de sus amigos que, desde sus historias de Instagram, mostró que eran quienes le acompañaban en su preparación. “Why Why Why” y “Mercy” fueron otras de las canciones con las que Mendes dio por finalizada su presentación, no sin antes agradecer a los presentes al tiempo que pedazos de papel caían del cielo y los fuegos artificiales cerraban una noche fantástica en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

New Order y Travis se roban los reflectores

Tras su concierto en el Auditorio Nacional, New Order se presentó en esta edición del Corona Capital y demostró su alto poder de convocatoria pues abarrotó el escenario Corona Cero con miles que asistentes que no dejaron de bailar aquellos temas llenos de nostalgia, pero cargados de rock y electrónica.

“Crystal”, “Ceremony” y “Regret” sonaron con toda la potencia de las bocinas, al tiempo que gráficos en movimiento y luces multicolor hipnotizaban a los presentes. Casi al final de su presentación, los célebres tonos de introducción de “Blue Monday” dieron pie a que las emociones se levantaran aún más y uno de los temas insignia de los años 80 se apoderara de la totalidad del escenario.

New Order apareció sobre el escenario Corona Cero del #CoronaCapital2024 para deleitar a los presentes con un viaje musical con algunos de sus temas más conocidos

Más temprano, la banda escocesa Travis prefirió iniciar su espectáculo con su popular “Sing” provocando los eufóricos gritos de los fanáticos y el coro a una sola voz de “Travis, Travis, Travis” que la agrupación secundó con un “¡México, México, México!”.

El espectáculo fue una mezcla de gran energía y buen humor, así como de homenajes, pues “Wonderwall” de Oasis —que el próximo año también se presentará en México— tuvo su momento durante la noche.

Travis (@TravisBand), una de las bandas más aplaudidas de la noche, inició sin demora su presentación en el #CoronaCapital24 con su éxito Sing y los asistentes corearon al unísono.



📹: @armsega / @LaRazon_mx pic.twitter.com/XYBY2DdvwH — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 17, 2024

La magnífica guitarra de St. Vincent, la enérgica voz de Melanie Martínez y la sintonía musical de Primal Scream y The Blaze también formaron parte del segundo día del festival, cuyo cierre se espera el día de hoy con Empire of the Sun, Sophie Ellis Bextor y el exbeatle, Paul McCartney.