¿Quién interpreta a Pedro Muzquiz en Como Agua Para Chocolate?

Como Agua Para Chocolate es una de las series mexicanas más esperadas de los últimos años, que este febrero estreno la segunda y última temporada del 2026. La serie cuenta la trágica historia de Tita de la Garza, quien solo puede observar cuando el amor de su vida, Pedro Muzquiz, se casa con su hermana.

No cabe duda que el personaje de Pedro Muzquiz en Como Agua Para Chocolate es uno de los más odiados por el público, ya que se considera que fue su responsabilidad que ocurrieran todo tipo de infortunios a la protagonista, Tita, por no poder alzar la voz.

¿Quién es Andrés Baida?

Andrés Baida nació el 28 de febrero de 1995 en El Paso, Texas. Se trata de un actor mexicano-estadounidense conocido por sus pepeles en diferentes novelas desde el año 2018.

Estudió finanzas en la Universidad de Texas en El Paso y luego dejó la carrera a la mitad para ingresar al Centro de Educación Artística. Al terminar su capacitación en el CEA, participó en algunos episodios de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Posteriormente se dio a conocer en 2018 en la serie Like, con el personaje de Pepe Toledo. Al año siguiente obtuvo un papel secundario en la telenovela Los elegidos, y actualmente forma parte del elenco de la serie de Netflix, Control Z, en dicha serie interpreta a Pablo García.

Andrés Baida interpretó a Pedro Muzquiz en la serie Como Agua Para Chocolate, cuya primera parte se estrenó en HBO Max en 2024. Este febrero del 2026 se estrenó la segunda y última parte de la serie.