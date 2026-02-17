Belinda llora en pleno concierto durante homenaje al rapero Milkman | VIDEO

Belinda llora en pleno concierto durante homenaje al rapero Milkman

Así fue el momento

Belinda decidió rendir homenaje a su amigo fallecido Milkman este lunes 16 de febrero durante el Carnaval Internacional de Mazatlán en Sinaloa. El rapero murió el pasado 12 de febrero con 36 años de edad después de ser hospitalizado.

El productor, músico, diseñador, artista visual y cantante Oscar Botello, conocido como Milkman era un hombre que formaba parte importante de la industria musical y Belinda fue una de las celebridades que estuvo buscando apoyar a su amigo en sus últimos momentos.

“Hoy amanecí con esta triste noticia, una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años, al que he admirado y respetado ya no está con nosotros Milkman”.

“Le agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo. Jamás lo olvidaré”, se leía en el mensaje de la joven tras enterarse de la muerte de su amigo hace días.

Belinda llora tras recordar a Milkman

Durante su presentación en el carnaval de Mazatlán, la cantante aprovechó para realizar un homenaje a su amigo al interpretar la canción ‘Sueño de ti’, un tema que lanzó en el año 2013 junto al rapero y a la banda Motel.

Belinda se pone sentimental al recordar a MILKMAN en su concierto en #Mazatlan #QEPD #Milkman siempre con nosotros ❤️ pic.twitter.com/qyHlby1Nog — We Are Warriors 🏹 We Are Belifans (@Belinderisimo) February 17, 2026

El tema musical forma parte de su álbum Prisma y en redes sociales, no tardó en hacerse viral el momento en que la cantante bailaba e interpretaba la canción con el rapero en la pantalla. Ella no perdió la oportunidad de mirarlo mientras sonaba la música.

Fue en esos momentos que la celebridad se quebró ante la emoción y no pudo evitar llorar, un instante que conmovió a los Internautas.

Letra de ‘Sueño de Ti’

Ya no siento lo que siento

Un momento es un momento

Cada parte de tu cuerpo

Cada dimensión, cada secreto

Y va quemándome por dentro

Cada espacio, cada intento

Siento el juego de tu cuerpo

Un momento es un momento

Es como ir muy lento

Y que el espejo

No me señale bien la dirección

Sueño de ti, sueño infinito

Tú sabes que te necesito

Y sabes cuanto te he esperado ya

Es como vivir en el exilio

Como coautor del equilibrio

Que nos lastima y nos fascina igual

Ya no siento lo que siento

Un momento es un momento

Cada parte de tu cuerpo

Cada dimensión, cada secreto

Y va quemándome por dentro

Cada espacio, cada intento

Siento el juego de tu cuerpo

Un momento es un momento

Es como ir muy lento

Y que el espejo

No me señale bien la dirección

Sueño de ti, sueño infinito

Tú sabes que te necesito

Y sabes cuanto te he esperado ya

Es como vivir en el exilio

Como coautor del equilibrio

Que nos lastima y nos fascina igual

This is for every humanbeing in the world, so

Let me explain how I feel right now

If it was up to me I wouldn’t be here right now

If I could ask the world where to be right now

Id lake a jet to the moon to chill with you right now

Girl you know that I’ve been around

The road cold as hell that I’ve led you down

I know it was you who I lost and found

Now that I’ve got you I won’t let go the crown

Sueño de ti, sueño infinito

Tú sabes que te necesito

Y sabes cuanto te he esperado ya

Es como vivir en el exilio

Como coautor del equilibrio

Que nos lastima y nos fascina igual