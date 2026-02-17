Belinda llora en pleno concierto durante homenaje al rapero Milkman | VIDEO

Belinda decidió rendir homenaje a su amigo fallecido Milkman este lunes 16 de febrero durante el Carnaval Internacional de Mazatlán en Sinaloa. El rapero murió el pasado 12 de febrero con 36 años de edad después de ser hospitalizado.
El productor, músico, diseñador, artista visual y cantante Oscar Botello, conocido como Milkman era un hombre que formaba parte importante de la industria musical y Belinda fue una de las celebridades que estuvo buscando apoyar a su amigo en sus últimos momentos.
“Hoy amanecí con esta triste noticia, una de las personas más talentosas, buen amigo desde hace tantos años, al que he admirado y respetado ya no está con nosotros Milkman”.
Muere el rapero Milkman tras días en terapia intensiva; Belinda le dedica emotivo mensaje
“Le agradezco a la vida que me diera la oportunidad de conocer tu talento y trabajar contigo. Jamás lo olvidaré”, se leía en el mensaje de la joven tras enterarse de la muerte de su amigo hace días.
Belinda llora tras recordar a Milkman
Durante su presentación en el carnaval de Mazatlán, la cantante aprovechó para realizar un homenaje a su amigo al interpretar la canción ‘Sueño de ti’, un tema que lanzó en el año 2013 junto al rapero y a la banda Motel.
El tema musical forma parte de su álbum Prisma y en redes sociales, no tardó en hacerse viral el momento en que la cantante bailaba e interpretaba la canción con el rapero en la pantalla. Ella no perdió la oportunidad de mirarlo mientras sonaba la música.
Fue en esos momentos que la celebridad se quebró ante la emoción y no pudo evitar llorar, un instante que conmovió a los Internautas.
Letra de ‘Sueño de Ti’
Ya no siento lo que siento
Un momento es un momento
Cada parte de tu cuerpo
Cada dimensión, cada secreto
Y va quemándome por dentro
Cada espacio, cada intento
Siento el juego de tu cuerpo
Un momento es un momento
Es como ir muy lento
Y que el espejo
No me señale bien la dirección
Sueño de ti, sueño infinito
Tú sabes que te necesito
Y sabes cuanto te he esperado ya
Es como vivir en el exilio
Como coautor del equilibrio
Que nos lastima y nos fascina igual
Ya no siento lo que siento
Un momento es un momento
Cada parte de tu cuerpo
Cada dimensión, cada secreto
Y va quemándome por dentro
Cada espacio, cada intento
Siento el juego de tu cuerpo
Un momento es un momento
Es como ir muy lento
Y que el espejo
No me señale bien la dirección
Sueño de ti, sueño infinito
Tú sabes que te necesito
Y sabes cuanto te he esperado ya
Es como vivir en el exilio
Como coautor del equilibrio
Que nos lastima y nos fascina igual
This is for every humanbeing in the world, so
Let me explain how I feel right now
If it was up to me I wouldn’t be here right now
If I could ask the world where to be right now
Id lake a jet to the moon to chill with you right now
Girl you know that I’ve been around
The road cold as hell that I’ve led you down
I know it was you who I lost and found
Now that I’ve got you I won’t let go the crown
Sueño de ti, sueño infinito
Tú sabes que te necesito
Y sabes cuanto te he esperado ya
Es como vivir en el exilio
Como coautor del equilibrio
Que nos lastima y nos fascina igual