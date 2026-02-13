La musical urbana en México se encuentra de luto luego de que se diera a conocer la repentina muerte de Óscar Botello, mejor conocido como Milkman, un rapero y productor que dejó huella en la industria.

Este jueves Kiks, hermano del intérprete, confirmó la noticia a través de redes sociales. La pérdida de esta figura ha conmovido profundamente a colegas, seguidores y amigos cercanos, entre ellos, la actriz Belinda, quien no dudó en expresar su tristeza y cariño por Milk. Los cantantes colaboraron en el tema “Sueño de ti”.

Muere el rapero Milkman tras días en terapia intensiva; Belinda le dedica emotivo mensaje

Milkman permaneció varios días hospitalizado en terapia intensiva debido a una hemorragia interna severa, que lo llevó a ser sometido a dos operaciones de emergencia. A pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo de su familia, amigos y seguidores, el rapero falleció el 12 de febrero.

La noticia fue confirmada por su hermano Enrique Botello García, conocido como Kiks, a través de un mensaje en redes sociales y en la campaña de GoFundMe “Milk necesita tu ayuda”, donde previamente se había solicitado apoyo económico para costear los gastos médicos del rapero.

Kiks agradeció a quienes donaron sangre, dinero y ofrecieron palabras de aliento durante los difíciles días que atravesó la familia.

“Una última vez les escribo desde un lugar muy vulnerable para decirles que mi hermano Milk ha fallecido. No tengo palabras para describir y expresar el agradecimiento que tengo hacia todos ustedes”, expresó.

Además, señaló que el también productor pasó sus últimos instantes junto a sus seres queridos: “Milk se fue rodeado de amigos, que son más que amigos son hermanos, son familia”.

Kiks anuncia la muerte de su hermano Milkman ı Foto: Captura de pantalla IG milkman

La noticia también fue lamentada por Sony Music México, que envió sus condolencias a la familia del artista. “Sony Music México lamenta el fallecimiento de Milkman, Oscar Botello. Expresamos a su familia nuestro más sentido pésame. Descanse en paz”, escribieron en Instagram.

Milkman, además de ser un rapero independiente, destacó como productor y creativo en la escena urbana latinoamericana. Es recordado por tener colaboraciones con Belinda, Álvaro Díaz y J Balvin.

Belinda le dedica a Milkman emotivo mensaje de despedida

La cantante Belinda, con quien Milkman colaboró en el tema “Sueño de ti”, compartió un mensaje en Instagram para despedirse de su amigo y colega. “Hoy amanecí con esta triste noticia. Sé que luchaste hasta el final”, escribió.

La artista destacó la pasión y entrega que ponía el rapero en cada proyecto, así como la cercanía que mantenían fuera de los escenarios. “Siempre serás recordado y amado, descansa en paz”, añadió la famosa.