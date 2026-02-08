La Ciudad de México se ha vuelto epicentro de eventos únicos que marcan tendencia en la música y la moda. Tras recibir a Kanye West en dos conciertos multitudinarios en la Plaza de Toros México, ahora la capital se convierte en sede de una experiencia distinta, se trata de la apertura de una tienda pop up de Yeezy, la marca del estadounidense.

Este espacio ha generado gran expectativa entre los seguidores del rapero y los amantes del streetwear, quienes desean acceder a piezas de la firma.

Tienda pop up Kanye West CDMX: Lugar, cómo llegar, fechas, precios...

La tienda pop up de Kanye West abrió sus puertas el sábado 7 de febrero en Copenhague 27, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y permanecerá activa hasta el 21 de febrero.

El horario de atención es de 11:00 a 19:00 horas, con lo que esta zona será un punto de encuentro para quienes buscan vivir la experiencia Yeezy en primera persona.

🎤 Kanye West abre Pop-Up Store oficial de Yeezy en la CDMX



🤯 La espera terminó para los fanáticos de la moda urbana. A través de las historias oficiales de YZY, se confirmó que la Ciudad de México es la nueva sede de una Pop-Up Store oficial de Yeezy. 🎶 La colonia Juárez se… pic.twitter.com/PpOcrWG0ay — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 8, 2026

Cómo llegar

En Metro: La estación más cercana es Insurgentes (Línea 1, color rosa). Desde ahí puedes caminar unos 10 minutos hacia la calle Copenhague. Otra opción es bajar en Sevilla y caminar hacia la zona de la colonia Juárez.

En Metrobús: La estación Hamburgo (Línea 7) queda a unos minutos caminando.

En automóvil: La colonia Juárez se encuentra muy cerca de Paseo de la Reforma. Puedes ingresar por la calle Niza o por Hamburgo para llegar a Copenhague. Ten en cuenta que el estacionamiento en la zona es limitado, por lo que se recomienda usar aplicaciones de transporte.

Precios y mercancía que encontrarás en la tienda pop up Kanye West de CDMX

En cuanto a los precios oficiales, Yeezy ha generado conversación en redes sociales por sus altos rangos:

Camisetas: 860 pesos

Sudaderas: 1,480 a 1,680 pesos

Pantalones: 1,640 a 1,680 pesos

Chamarras y parkas: 1,640 a 3 mil 420 pesos

Sandalias: 1,200 pesos

Calcetas y gorros: 860 pesos

Lentes y bolsos: 860 a 2 mil 640 pesos

El catálogo incluye tallas para adultos y jóvenes, en una paleta de colores neutros y con diseños minimalistas que definen el sello Yeezy de Kanye West. Además, la modalidad de compra es inmediata, sin esperas ni envíos internacionales, por lo que la tienda pop up de CDMX resulta muy atractiva para los fans del rapero.

Así que, si no valoras tus ahorros, alista tu dinero y corre a comprar estas simples prendas.

Durante el primer día de apertura de la tienda hubo largas filas y entusiasmo en redes sociales. Aunque, mientras algunos celebran la llegada de Yeezy a la CDMX, otros critican los precios, señalando que en ocasiones resulta más económico adquirir los productos en línea.