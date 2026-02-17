Perfect Blue, Paprika y Millennium Actress se reestrenan en versiones remasterizadas

El ciclo especial El Universo Animado de Satoshi Kon marcará el estreno en México de Perfect Blue (1997), Paprika (2006) y Millennium Actress (2001) en versiones remasterizadas en resolución 4K. Será la primera ocasión en la que la primera podrá verse en salas de cine del país, lo que marca un momento importante para millones de fans mexicanos del anime, y para quienes gustan de un cine diferente al que suele estrenarse en la cartelera comercial.

Se trata de las películas más importantes y conocidas de Satoshi Kon, una de las figuras más influyentes y singulares del cine japonés contemporáneo, quien cuenta con una filmografía que, a pesar de ser breve debido al fallecimiento del realizador, resulta decisiva y ayudó definitivamente a redefinir el alcance de la animación para adultos, dejando además una huella profunda en el cine internacional.

Ciclo especial El Universo Animado de Satoshi Kon en Cinépolis. ı Foto: Especial

La obra de Kon se ha distinguido por mostrar una exploración constante de la mente humana , donde la identidad, la memoria y la percepción se convierten en los ejes centrales de relatos visualmente audaces y narrativamente complejos, lo cual es evidente en los tres filmes que podrán verse en exclusiva en salas de Cinépolis. Estamos ante obras que conforman un recorrido esencial por el universo creativo del director nipón y permiten apreciar tanto la diversidad como la coherencia de su mirada autoral.

Este imperdible evento cinematográfico llegará desde el 26 de febrero con las tres cintas en versiones nuevas. Cada una aborda un territorio distinto, pero todas comparten una misma preocupación: la fragilidad de la realidad y la forma en que la mente humana construye su propia verdad. Desde el thriller psicológico más inquietante hasta el drama emocional y la ciencia ficción, el cineasta utiliza la animación como un lenguaje plenamente capaz de expresar estados mentales, recuerdos fragmentados y mundos interiores con una precisión única.

Perfect Blue examina la presión de la fama y la pérdida de identidad, Millennium Actress propone un viaje a través de la memoria y Paprika explora los sueños como un espacio donde lo inconsciente irrumpe en lo real, además de ser una clara influencia para la realización de Inception (2010) de Christopher Nolan; aunque diferentes en tono y género, las tres obras audiovisuales dialogan entre sí y se potencian en conjunto, todas con protagonistas femeninas que poseen un marcado carácter fuerte.

Con El Universo Animado de Satoshi Kon, los amantes del anime tienen una oportunidad única para descubrir, o redescubrir, el cine del director en la pantalla grande, tal como fue concebido para ser visto. Este ciclo invita a vivir una experiencia completa en la que cada película es imperdible y aporta una pieza clave para comprender la obra de uno de los grandes maestros de la animación de todos los tiempos.

cehr