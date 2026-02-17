¿Quién es Dani Cribas? Edad, de dónde es y qué tipo de contenido hace

En redes sociales, el nombre de Dani Cribas se ha hecho tendencia por los misteriosa que resulta la chica a pesar de crear contenido en redes sociales. Ahora, te compartimos qué se sabe sobre ella.

¿Quién es Dani Cribas?

Dani Cribas es una creadora de contenido que vive en San Pedro Sula y es originaria de Honduras. A pesar de tener podas publicaciones en Instagram, la joven cuenta con 18.3 mil seguidores.

También con las pocas imágenes que ha publicado en Facebook, la creadora digital ha alcanzado 2.3 mil seguidores en la plataforma. Por otro lado, su cuenta de TikTok está inhabilitada.

Es poco lo que se sabe de la influencer, a pesar de que ella asegura ser mayor de edad, aunque en redes sociales hay quienes aseguran que tiene 15 años.

Esto se vuelve relevante porque Cribas vende contenido exclusivo en una plataforma llamada Fanova. Si bien en teoría esto confirmaría que es mayor de edad, de no serlo sus publicaciones íntimas podrías convertirse en parte de un delito.

En las redes sociales tradicionales, la mujer comparte fotos y videos de su día a día. En las fotos, posa en ocasiones con su pareja y en otras sola luciendo algún atuendo que marque su figura.

También comparte sus logros, como haber recibido el 8 de noviembre de 2025 una certificación de MH Studio, un salón de belleza que se dedica a pestañas, faciales y cejas.