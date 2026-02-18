El Temach anuncia su primera película, ¿Cuándo se estrena ‘El Templo’?

El Temach reveló el primer tráiler de un proyecto que ha emocionado a sus seguidores en redes sociales, pues el creador de contenido ha sabido construir una comunidad que lo apoya en sus diferentes empresas, ya sea dar conferencias, hacer bautizos o ahora, grabar una película.

Tras hablar en varias ocasiones sobre crear una cinta, en unos cuantos meses podremos ver la primera película de El Temach, un proyecto que el famoso creó a partir de la que ha calificado como la peor carta que ha recibido por parte de uno de sus seguidores.

¿Cómo se llama y cuándo sale la película de El Temach?

El filme tiene el nombre de “El Templo” y es un proyecto que verá la luz el 27 de mayo del 2026. El material al parecer pertenecerá a una serie que el actor ha llamado “Simpstorias de Terror” y será protagonizada por MaryJose Santes y Yael González.

Además, ya se encuentran los boletos a la venta para acceder al filme de manera virtual, ya que de momento el estreno no será físico. Los accesos se adquieren a través de la plataforma oficial de El Temach, que te redirige a Boletopolis y tiene un costo de 150 pesos.

La sinopsis oficial dice: "Gabriel y Miguel se unen a una congregación ‘Cristiana’ en Busca de Amor. Gabriel se enamora perdidamente de Angelica, una mujer devota parte de una familia ejemplar, muy diferente a la familia de Gabriel."

“Al adentrarse mas en la comunidad Gabriel descubre un sórdido secreto, Hay algo malo con la Iglesia, pero sobre todo, hay algo malo con El Pastor. Ellos buscaban pertenecer a una comunidad, ellos buscaban quien los amara. Lo que encuentran ahí es el simpeo y la obsesión."

En ese sentido, la cinta dice hablar de "un hombre que creyó que estaba en un lugar de mujeres buenas, y encontró las peores“. La cinta tiene una duración de 90 minutos y estará disponible por tiempo limitado.

Cabe mencionar que en un inicio se decía que el filme estaría disponible para ver en línea a partir del mes de febrero, pero parece ser que la fecha de lanzamiento fue modificada al final.

Algunas de las reacciones por el anuncio de la primera película de El Temach y el lanzamiento del tráiler son:

“Me da aires como de Midsommar”.

“Temach, póngala en Cinépolis”.

“Díganme que esto es IA”.

"Cuando salga en Magis TV Avisen".