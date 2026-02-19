El conductor Eduardo Videgaray y la presentadora Sofía Rivera Torres enfrentaron uno de los momentos más difíciles desde el nacimiento de su hijo.

La pareja compartió públicamente que el pequeño fue hospitalizado de emergencia tras presentar complicaciones respiratorias, lo que generó preocupación entre sus seguidores y colegas del medio. Ahora el público se pregunta cuál es el diagnóstico y cuál es el estado de salud actual del bebé, quien tiene menos de un año.

Hijo de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres está hospitalizado, ¿cuál es el diagnóstico?

Sofía Rivera Torres compartió a través de un video publicado en redes sociales, que su hijo fue ingresado de manera repentina al hospital cuando notaron que Ferrán tenía dificultades para respirar. La conductora describió la experiencia como un episodio angustiante: “Tenía problemas para respirar y fue uno de los momentos más difíciles que he vivido como madre”.

Según lo narrado por la actriz, el bebé fue trasladado de inmediato a un hospital en la Ciudad de México, donde recibió atención especializada. Sofía agradeció públicamente al personal médico que atendió a su hijo y destacó la rapidez con la que actuaron: “No tengo palabras para agradecer a los doctores y enfermeras que nos ayudaron en este proceso”.

Eduardo Videgaray, por su parte, se mantuvo al lado de su familia y pidió respeto y comprensión durante la recuperación de su hijo.

Sofía Rivera Torres también relató que durante este episodio dejó todo de lado, incluso a sí misma, pues su prioridad es su pequeño.

“El viernes me di cuenta de que llevaba tres días sin bañarme. A veces te olvidas de ti con tal de que ellos estén bien. La vida de una mami se detiene cuando los suyos están mal. Por eso hoy, que gracias a Dios y a los médicos ya va mejorando”, agregó.

¿Cuál es el diagnóstico médico del hijo de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres?

Sofía Rivera Torres informó que los médicos confirmaron que Ferrán fue diagnosticado con un virus respiratorio, lo que provocó las complicaciones que derivaron en su hospitalización.

“El miércoles lo llevé al hospital con dificultades para respirar. Resultó tener un virus respiratorio”, explicó la presentadora.

Afortunadamente, narró, el pequeño mostró una evolución positiva tras recibir tratamiento. Sofía Rivera Torres compartió que su hijo ya se encuentra estable y en proceso de recuperación: “Hoy puedo decir que Ferrán está mejor y seguimos agradecidos por cada mensaje de apoyo que hemos recibido”.