Beerfest 2026: Cartel, boletos, fechas y todo sobre el festival cervecero

El Beerfest Morelos regresa a Jardines de México este 1 de 2 de mayo. Una vez más, el festival de cerveza reúne una amplia oferta gastronómica y un line up irresistible para los fans de la nostalgia musical.

Artistas, camping y más en Beerfest 2026

La onceava edición del Beerfest Morelos reveló su cartel oficial, dando a conocer la presentación de artistas como José Madero, La Gusana Ciega, Portugal the Man y Allison, entre otros. Ahora, te compartimos todos los detalles sobre el evento para que no te lo pierdas.

Las bandas principales que han sido reveladas son:

Allison

Los Blenders

Portugal The Man

José Madero

El Gran Silencio

Camino Séptimo

La Gusana Ciega

Insite

La organización reveló que en los dos días del evento, contaremos con las presentaciones no solo de las agrupaciones musicales antes mencionadas, sino también de bandas emergentes, por lo que es una oportunidad para conocer nuevas propuestas y talentos.

Por si fuera poco, además de la experiencia musical y una amplia oferta gastronómica y más de 45 cerveceros en el evento, en Beerfest habrá una zona de camping para armar un plan ideal para desconectarte de la ciudad y celebrar en compañía de tus amigos.

Boletos para Beerfest Morelos 2026

Los accesos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Superboletos y existen dos tipos, el general y el experience.

Todos los boletos incluyen:

Acceso a los 2 días de conciertos

Acceso a los jardines

Pabellón cervecero

Acceso al festival y actividades

Activaciones de marca

After Party

Foodtrucks

Por otro lado, el boleto experience incluye además de todo lo anterior, zona de comida exclusiva, zona de sombra y descanso y baños exclusivos. Estos detalles aseguran una experiencia de lujo en el evento.

Los pases se venden por diferentes fases, por lo que los costos pueden variar ligeramente y es recomendable que adquieras los tuyos cuanto antes para obtener el mejor precio posible. En la segunda fase, los boletos tienen un costo entre 896 y mil 568 pesos mexicanos en la plataforma antes de cargo por servicio.

Si quieres acampar en el recinto, hay dos opciones a tomar en cuenta según el tiempo que desees permanecer en el recinto, aunque deberás llevar tu propia casa de campaña. El costo por una noche es de 500 pesos y por 2 noches es de 800 pesos.

¿Dónde está Jardines de México?

Jardines de México se ubica en el municipio de Jojutla, al sur del estado de Morelos y a unas dos horas de la Ciudad de México. La ruta más común es la Autopista México–Acapulco (Autopista del Sol) siguiendo las indicaciones a Tequesquitengo.

El camino tiene una duración de hora y media aproximadamente. El recinto cuenta con estacionamiento o como alternativa, hay opciones de transporte privado y autobuses para llegar al lugar.

Beerfest ofrece transporte redondo desde Ciudad de México y Cuernavaca en 725 y 522 pesos mexicanos respectivamente. También ofrecen paquetes de camping con transporte que puedes ver AQUÍ.