EDC 2026: Así se vive el primer día del festival de música electrónica

Este 20 de febrero llegó el EDC 2026, marcando así el primero de tres días llenos de fiesta, color y música electrónica para hacer vibrar a los asistentes del festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En La Razón de México, asistimos al EDC para experimentar de buena música bajo el cielo eléctrico y te compartimos qué ha pasado por si te lo perdiste. El escenario Wasteland se encendió desde temprano, antes de que la noche llegara.

▶ #Video | ¡Bajo el cielo eléctrico! 🎸 El #EDCMéxico ofrece una gran fiesta en su primera jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Así el ambiente en el escenario WASTELAND con un set lleno de clásicos🎆



February 21, 2026

La fiesta siguió hasta más tarde con música bailable y un ambiente de felicidad y euforia, donde poco a poco se iban calentando motores en camino a las presentaciones estelares.

▶ #Video | 🎤 La fiesta en el #EDCMéxico también se vive en este escenario este viernes. Se van calentando los motores para las presentaciones de la noche 🎸🎆



February 21, 2026

El escenario principal, Kinetic Field, sin duda sorprendió. Como cada año, se enfocaron en crear una construcción llamativa e impresionante para las presentaciones de los artistas principales como Above & Beyong o Hardwell.

▶ #Video | 🎊 Así de impresionante luce el escenario principal Kinetic Field en este día de fiesta en el EDCMéxico. 🎆¿Quién ya está ahí?



February 21, 2026

