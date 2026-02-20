Baile y eufória

EDC 2026: Así se vive el primer día del festival de música electrónica

Así arranca el festival de electrónica por excelencia en la Ciudad de México que cumple 12 años de su primera edición

EDC 2026:
EDC 2026: Foto: Cortesía
Por:
Mariana Garibay

Este 20 de febrero llegó el EDC 2026, marcando así el primero de tres días llenos de fiesta, color y música electrónica para hacer vibrar a los asistentes del festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En La Razón de México, asistimos al EDC para experimentar de buena música bajo el cielo eléctrico y te compartimos qué ha pasado por si te lo perdiste. El escenario Wasteland se encendió desde temprano, antes de que la noche llegara.

La fiesta siguió hasta más tarde con música bailable y un ambiente de felicidad y euforia, donde poco a poco se iban calentando motores en camino a las presentaciones estelares.

El escenario principal, Kinetic Field, sin duda sorprendió. Como cada año, se enfocaron en crear una construcción llamativa e impresionante para las presentaciones de los artistas principales como Above & Beyong o Hardwell.

