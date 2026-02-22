Lo único que necesitas es matar, un manga que supera otras versiones

En Lo único que necesitas es matar la tierra ha sido invadida por unas monstruosas criaturas extraterrestres, la humanidad enfrenta una guerra como ninguna otra y está perdiendo. En ese escenario, el soldado inexperto Keiji Kiriya se ve sumergido en un bucle de tiempo que le condena a repetir una y otra vez los dos días previos a la batalla en donde por primera vez será desplegado en batalla.

Se trata de uno de los conceptos ya clásicos de la ciencia ficción aquí utilizado como un efectivo vehículo de entretenimiento que consigue equilibrar la explosividad de la acción bélica, con un drama intenso, descarnado y desesperanzador, ponderando los vínculos entre las personas como últimos bastiones de la resistencia, así como los claroscuros de la resiliencia.

Aquí el estilo vertiginoso del manga explota a través de planos a detalle en conjunción con perspectivas exacerbadas de viñetas que irrumpen como tajos en las secuencias, contrastando las de fondos vacíos con las que lucen escenarios detallados para enfatizar así el estado de desconcierto y los momentos de convicción del protagonista, cuyo monólogo interno va guiando toda la historia que, sin perder profundidad, ofrece un irresistible despliegue de dinamismo.

Son altos los niveles de brutalidad en las secuencias, pero siempre van en relación con el proceso mental y emocional del personaje, lo cual potencia la tragedia permanente de la historia sobre alguien condenado a morir en formas diferentes que van de lo abrupto e inmediato a lo agónico y cruel, siempre con plena conciencia del dolor, mientras se debate entre el suicidio, la inmolación y la sobrevivencia, hasta que logra darle sentido al estado en el que se encuentra, y a la consigna de por fin llegar al día después de mañana que son parte de las frases incluidas en citas que sobre páginas con fondo negro separan los capítulos.

Sí, la adaptación en live action que ya tuvo con Tom Cruise en el reparto y fue titulada Al filo del mañana (2014), resultó un efectivo producto fílmico veraniego, pero este manga de Ryosuke Takeuchi y Takeshi Obata, basado en la novela ligera original de Hiroshi Sakurazaka, por supuesto que le supera en prácticamente todos los sentidos. En lo que se refiere a su versión anime ya lo hablaremos en su momento. Los dos tomos del manga All you need is kill, por su título original, son publicados por editorial Panini.