La muerte de Eugenia Montemayor González ha dado de qué hablar, pues muchos desean saber más sobre la joven modelo de apenas 20 años de edad que falleció por un motivo que hasta el día de hoy se desconoce.

“Gran tristeza en la comunidad causó la noticia del fallecimiento de Eugenia Montemayor González, este sábado 21 de febrero, a los 20 años de edad”, se lee en el comunicado que informó de su muerte, el cual fue replicado en diversos medios.

¿Quién es la familia de Eugenia Montemayor?

En el comunicado, mencionaban a la familia de la joven: “Por su auténtica forma de ser y por su gusto por el modelaje, será recordada la hija de Francisco Montemayor y Alana González de Montemayor, y hermana de Alana, Valentina y Galia Montemayor González. Descanse en paz”.

Cabe mencionar que es poca la información sobre la familia de la joven, aunque parece ser que el padre es líder de Agave Desarrollos como CEO, aportando más de 21 años de experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios residenciales, comerciales y de usos mixtos.

“Mi enfoque está en diseñar estrategias efectivas y modelos de negocio innovadores que impulsen el crecimiento sostenible y generen valor en el sector inmobiliario”, dice su cuenta de LinkedIn.

¿Quién es la familia de Eugenia Montemayor? ı Foto: Especial

Familiares y seguidores de la joven se pronunciaron y lamentaron el deceso. Se sabe que el último adiós se lleva a cabo este martes 24 de febrero y que se hará una misa en su honor, aunque se desconoce si el evento será público o privado.

Internautas que dicen conocerla aseguran que se trata de una persona comprometida y con un gran potencial para el modelaje, por lo que la perfilaban como una posible participante del concurso Miss Universo México.